Почему в России вспыхнула корь: эксперты назвали две причины

Пока заболеваемость корью в России продолжает расти, а Роспотребнадзор не торопится называть сложившуюся ситуацию эпидемией, мы решили поговорить с врачом клинической лабораторной диагностики сети лабораторий KDL Ириной Марьянченко о том, почему, собственно, корь так быстро распространяется по стране и можно ли от неё защититься.

Напомним, в настоящее время случаи заражения корью зафиксированы уже в половине российских регионов, однако надзорное ведомство уверено, что пока локальных ограничительных мер вполне достаточно. Говоря о причинах вспышки заболевания, эксперты приходят к двум версиям: завоз заболевания мигрантами и снижение «иммунологической прослойки», то есть количество привитых недостаточно для коллективной защиты от инфекции.

«Основной путь передачи болезни – воздушно-капельный, но заразиться можно и бытовым путем, так как вирус сохраняет жизнеспособность на гладких поверхностях в течение 2 часов. Это значит, что заболеть можно и без прямого контакта, даже в том случае, если инфицированный человек был в помещении и вышел из него некоторое время назад», - подчеркивает Ирина Марьянченко.

Самым эффективным способом профилактики кори считается вакцинация, однако далеко не все знают, были они привиты в детстве или нет. Если заражение все-таки произошло, пациентам назначают симптоматическую терапию, а если болезнь сопровождается осложнениями – назначается лечение, которое направлено на борьбу с ними, например, если присоединилась бактериальная инфекция, врач может прописать еще и курс антибиотиков.

«Кстати, не все знают, что вакцинироваться можно даже в экстренном порядке – после контакта с заболевшим. Оптимально сделать прививку в течение 3 дней после общения или взаимодействия с ним, такая вакцинация все равно окажется эффективной и снизит шансы заболеть», - уточняет Марьянченко.

О том, как себя проявляет болезнь и можно ли беременным прививаться от кори, читайте в материале.