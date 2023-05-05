Эпидемия или нет? Что говорят врачи о вспышке кори в России

К маю 2023 года случаи кори были обнаружены почти в половине российских регионов. Хотя ситуация действительно напряженная, Роспотребнадзор пока не говорит об эпидемии и уверяет, что локальных ограничительных мер вполне достаточно. Эксперты склоняются к тому, что основные причины вспышки кори – завоз заболевания мигрантами и снижение «иммунологической прослойки», то есть количество привитых недостаточно для коллективной защиты от инфекции. Поговорили с врачом клинической лабораторной диагностики сети лабораторий KDL Ириной Марьянченко о том, для кого она опасна и как защититься.

Как распознать корь и чем она опасна?

По словам специалиста, корь входит в пятерку самых заразных болезней в мире, каждый заболевший передает инфекцию 12-18 людям, а шансы заболеть у непривитых превышают 90%.

Болезнь имеет довольно долгий инкубационный период – 12-14 дней. Самый очевидный симптом кори – сыпь, которая появляется сначала на лице, а затем постепенно «спускается» по телу вниз, за пару дней покрывая грудь, спину, ноги. Элементы сыпи часто сливаются в более крупные пятна. Кроме того, пациенты сталкиваются с повышением температуры и с так называемыми катаральными явлениями: чиханием, кашлем, конъюнктивитом.

«Основной путь передачи болезни – воздушно-капельный, но заразиться можно и бытовым путем, так как вирус сохраняет жизнеспособность на гладких поверхностях в течение 2 часов. Это значит, что заболеть можно и без прямого контакта, даже в том случае, если инфицированный человек был в помещении и вышел из него некоторое время назад», - подчеркивает врач.

Человек становится заразен за 4 дня до появления элементов сыпи, когда у него нет еще никаких других симптомов недомогания. В следующие 4 дня он также представляет опасность для окружающих.

Как правило, дети переносят болезнь легче взрослых, однако для непривитых малышей болезнь представляет также опасность. Болезнь может привести к ларингитам и трахеитам, а среди самых серьезных последствий – пневмония, миокардит, поражения печени и почек. Большинство из них связано с присоединением бактериальной инфекции.

Еще одно опасное последствие, вызванное прогрессированием болезни, – вирусный менингоэнцефалит, встречающийся главным образом у взрослых. В 30-40% случаев он приводит к летальному исходу.

«Большинство исследователей сходятся во мнении, что, несмотря на высокую заразность, вирус кори не является тератогенным, то есть не повышает риск возникновения пороков развития у плода, а потому врачи все же не рекомендуют прерывание беременности», - отмечает Марьянченко.

Но инфицирования корью в период вынашивания ребенка все же лучше избегать, так как вероятность преждевременных родов и появления на свет новорожденного с малым весом, достаточно велика.

Важно помнить, что прививаться от кори во время беременности не рекомендуется, а потому стоит позаботиться о защите от заболевания до зачатия.

Как защититься от кори?

Специфических способов лечения кори не существует, поясняет доктор. Пациентам назначают симптоматическую терапию, а в том случае, если болезнь сопровождается осложнениям – лечение, которое направлено на борьбу с ними, например, курс антибиотиков, если присоединилась бактериальная инфекция.

Лучшим и наиболее эффективным способом профилактики кори считается вакцинация. В национальный календарь прививок входит прививка от кори – дети получают ее в 12 месяцев, а затем – в возрасте 6 лет – проходят ревакцинацию. Двукратное введение вакцины защищает от кори на 97%. Иммунитет сохраняется как минимум до 20 лет, после чего защита начинает снижаться. Однако наблюдения показывают, что примерно у 80% привитых защитные антитела сохраняются до преклонного возраста.

Конечно, далеко не все знают, какие прививки они получали в детстве, и какие болезни перенесли, когда были маленькими. Для оценки своего иммунитета к кори, достаточно сдать лабораторный анализ на определение концентрации антител к вирусу кори, IgG. Если их содержание в крови превышает пороговое значение, то это значит, что защитных антител достаточно, чтобы не заболеть корью или же, как минимум, перенести болезнь в легкой форме без осложнений. В том случае, если концентрация будет низкой, рекомендовано сделать прививку.

«Кстати, не все знают, что вакцинироваться можно даже в экстренном порядке – после контакта с заболевшим. Оптимально сделать прививку в течение 3 дней после общения или взаимодействия с ним, такая вакцинация все равно окажется эффективной и снизит шансы заболеть», - заключила специалист.

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