Почему в России растут продажи антидепрессантов и при чем тут вегетососудистая дистония

В настоящее время наблюдается значительный рост обращаемости за помощью к врачам пациентов с нестабильной работой нервной системы. В частности, с паническими атаками и с признаками вегетативной дисфункции. Почему это происходит и какую помощь можно получить, рассказала сайту-изданию «Страсти» врач невролог-вегетолог, к.м.н Елена Беленко.

По словам специалиста, признаки вегетативной дисфункции включают в себя разнообразные вегетативно-соматические синдромы: ⠀

Кардиоваскулярный синдром – жалобы на тахикардию, ощущение перебоев в работе сердца, повышение артериального давления⠀ Гипервентиляционный синдром – чувство нехватки воздуха, ком в горле⠀ Гастроэнтеральный синдром – жалобы на работу желудочно-кишечного тракта, вздутие живота, метеоризм, расстройства стула, тяжесть в животе, боли в животе, синдром раздраженного кишечника⠀ Дизурический синдром – учащенное мочеиспускание⠀ Синдром нарушения терморегуляции – локальный или диффузный гипергидроз, чувство жара или холода в теле⠀ Синдром нарушения адаптации – метеозависимость, астения. ⠀

Отмеченный рост может быть связан с совокупностью факторов:

Длительный период пандемии коронавируса – изоляция, стрессы, связанные с уходом близких, потерей работы, последствия перенесенного заболевания – часто неоднократно. ⠀ Политическая нестабильность, неуверенность в будущем, страх за близких. ⠀ Обострение уже имеющихся проблем с работой нервной системы на фоне вышеизложенных факторов. ⠀

«По данным аналитиков, продажи антидепрессантов в первом полугодии 2022 года увеличились на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот факт также подтверждает рост нервно-психических заболеваний», - подчеркивает Беленко. ⠀

Одним из ведущих вопросов в помощи пациентам с вегетативной дисфункцией является отсутствие диагностики, подтверждающей или опровергающей изменение в работе вегетативного отдела нервной системы.

Чаще всего пациенты с паническими атаками и признаками вегетативной дистонии направляются к врачу психиатру. Назначаются антидепрессанты, однако проблема не решается.

В настоящее время используются два метода оказания помощи:

Анализ вариабельности ритма сердца с проведением активной ортостатической пробы. ⠀ Инфракрасная термография. ⠀

Первый метод помогает проанализировать работу трех составляющих вегетативной нервной системы – вегетативных центров головного мозга, симпатического отдела и парасимпатического отдела. А также ряд показателей, отражающих реактивность и адаптивность вегетативной нервной системы. ⠀ ⠀ Второй метод диагностики – инфракрасная термография, позволяет оценить температуру на поверхности тела человека и преобразовать полученные данные в тепловой портрет на экране монитора. С помощью инфракрасной термографии можно составить представление о функциональном состоянии симпатических нервных узлов шеи и спины.