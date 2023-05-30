Почему в России растут продажи антидепрессантов и при чем тут вегетососудистая дистония
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В настоящее время наблюдается значительный рост обращаемости за помощью к врачам пациентов с нестабильной работой нервной системы. В частности, с паническими атаками и с признаками вегетативной дисфункции. Почему это происходит и какую помощь можно получить, рассказала сайту-изданию «Страсти» врач невролог-вегетолог, к.м.н Елена Беленко.
По словам специалиста, признаки вегетативной дисфункции включают в себя разнообразные вегетативно-соматические синдромы: ⠀
Кардиоваскулярный синдром – жалобы на тахикардию, ощущение перебоев в работе сердца, повышение артериального давления⠀
Гипервентиляционный синдром – чувство нехватки воздуха, ком в горле⠀
Гастроэнтеральный синдром – жалобы на работу желудочно-кишечного тракта, вздутие живота, метеоризм, расстройства стула, тяжесть в животе, боли в животе, синдром раздраженного кишечника⠀
Дизурический синдром – учащенное мочеиспускание⠀
Синдром нарушения терморегуляции – локальный или диффузный гипергидроз, чувство жара или холода в теле⠀
Синдром нарушения адаптации – метеозависимость, астения. ⠀
Отмеченный рост может быть связан с совокупностью факторов:
Длительный период пандемии коронавируса – изоляция, стрессы, связанные с уходом близких, потерей работы, последствия перенесенного заболевания – часто неоднократно. ⠀
Политическая нестабильность, неуверенность в будущем, страх за близких. ⠀
Обострение уже имеющихся проблем с работой нервной системы на фоне вышеизложенных факторов. ⠀
«По данным аналитиков, продажи антидепрессантов в первом полугодии 2022 года увеличились на 63% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Этот факт также подтверждает рост нервно-психических заболеваний», - подчеркивает Беленко. ⠀
Одним из ведущих вопросов в помощи пациентам с вегетативной дисфункцией является отсутствие диагностики, подтверждающей или опровергающей изменение в работе вегетативного отдела нервной системы.
Чаще всего пациенты с паническими атаками и признаками вегетативной дистонии направляются к врачу психиатру. Назначаются антидепрессанты, однако проблема не решается.
В настоящее время используются два метода оказания помощи:
- Анализ вариабельности ритма сердца с проведением активной ортостатической пробы. ⠀
- Инфракрасная термография. ⠀
Первый метод помогает проанализировать работу трех составляющих вегетативной нервной системы – вегетативных центров головного мозга, симпатического отдела и парасимпатического отдела. А также ряд показателей, отражающих реактивность и адаптивность вегетативной нервной системы. ⠀ ⠀ Второй метод диагностики – инфракрасная термография, позволяет оценить температуру на поверхности тела человека и преобразовать полученные данные в тепловой портрет на экране монитора. С помощью инфракрасной термографии можно составить представление о функциональном состоянии симпатических нервных узлов шеи и спины.
Таким образом, проведя полную диагностику работы вегетативной нервной системы, врач получает представление о состоянии работы, степени напряжения и возможностях адаптации вегетативной нервной системы, а также конкретную локализацию избыточной функциональной активности периферических центров вегетативной нервной системы. Эта информация помогает составить индивидуальный план лечения для каждого пациента с вегетативно-соматическими жалобами.
Елена Беленко
Врач невролог-вегетолог, к.м.н, главный врач «Клинического центра вегетативной неврологии»