8 болезней, возникающих из-за чрезмерной эмоциональности
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Зачастую многие болезни мы создаем себе сами. Человеческий организм, как и все иное в окружающем мире, является прямым отражением мыслей и внутренних установок, убеждена психолог Ольга Романив. Специалист рассказала нам, как психосоматические аспекты страха и тревоги влияют на наше самочувствие.
Замечали ли вы, что иногда мы, буквально, не можем «переварить» неприятного для нас человека, а чуть позже испытываем определенное недомогание: абсолютный упадок сил, тошноту, проблемы с ЖКТ? Именно так наше тело реагирует на сильный негатив, который мы испытываем к людям, которых, мягко говоря, недолюбливаем. Организм прекрасно «считывает» истинные эмоции своего хозяина, а затем начинает болеть. В результате люди лечат ЖКТ, гастрит, почки. К сожалению, многие просто не могут отпускать раздражающие их ситуации, годами живя в состоянии ненависти, обиды или непрощения. В свою очередь, тело «платит» им той же монетой.
Ольга Романив
Психолог
Стресс, тревоги и продолжительные депрессии подрывают здоровье гораздо сильнее, чем в это можно верить. Подобные состояния наделяют людей язвой желудка, заболеванием почек, хроническими мигренями и кучей неприятных недугов, вплоть до онкологии. Стресс, в буквальном смысле, «пожирает» человеческий организм, оставляя в нем свои «ростки».
Какое место стресс занимает в теле
Если вы имеете проблемы со зрением, возможно, здесь виновата привычка постоянно закрывать глаза на серьезные проблемы, поясняет психолог.
Головные боли сопровождают людей, которые привыкли изводить себя тревожными вопросами и беспочвенными сомнениями.
Проблемы с горлом (ларингиты, фарингиты) свидетельствуют о том, что вы слишком злы на окружающий мир. Настолько, что не желаете говорить.
Спина может доставлять немало проблем людям, которые не чувствуют поддержки от семьи и терзаются чувством неполноценности.
Сердце начинает шалить, когда мы слишком негативно воспринимаем собственную жизнь и не прощаем других людей.
Проблемы с ЖКТ начинаются тогда, когда люди «не переваривают» какую-либо информацию или некоторых личностей, а также находятся в состоянии стресса годами.
Заболевания почек или мочевого пузыря испытывают личности, которые либо чувствуют себя ненужными и одинокими, либо отличаются слишком горделивым и высокомерным нравом.
За опухоли и самые страшные болезни отвечает чувство глубокой ненависти, которое таится в человеческом организме. Именно поэтому нам так важно научиться отпускать обиды, которые наносят непоправимый вред организму.
«Зачастую, чтобы улучшить свое самочувствие, нам достаточно просто изменить собственные мысли и чувства на более позитивные установки, отказавшись от постоянных страхов и негатива, но как раз с этим у большинства людей и наблюдаются трудности», - заключила психолог Ольга Романив.
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