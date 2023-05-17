8 болезней, возникающих из-за чрезмерной эмоциональности

Стресс, тревоги и продолжительные депрессии подрывают здоровье гораздо сильнее, чем в это можно верить. Подобные состояния наделяют людей язвой желудка, заболеванием почек, хроническими мигренями и кучей неприятных недугов, вплоть до онкологии. Стресс, в буквальном смысле, «пожирает» человеческий организм, оставляя в нем свои «ростки».

Какое место стресс занимает в теле

Если вы имеете проблемы со зрением , возможно, здесь виновата привычка постоянно закрывать глаза на серьезные проблемы, поясняет психолог.

Головные боли сопровождают людей, которые привыкли изводить себя тревожными вопросами и беспочвенными сомнениями.

Проблемы с горлом (ларингиты, фарингиты) свидетельствуют о том, что вы слишком злы на окружающий мир. Настолько, что не желаете говорить.

Спина может доставлять немало проблем людям, которые не чувствуют поддержки от семьи и терзаются чувством неполноценности.

Сердце начинает шалить , когда мы слишком негативно воспринимаем собственную жизнь и не прощаем других людей.

Проблемы с ЖКТ начинаются тогда, когда люди «не переваривают» какую-либо информацию или некоторых личностей, а также находятся в состоянии стресса годами.

Заболевания почек или мочевого пузыря испытывают личности, которые либо чувствуют себя ненужными и одинокими, либо отличаются слишком горделивым и высокомерным нравом.

За опухоли и самые страшные болезни отвечает чувство глубокой ненависти, которое таится в человеческом организме. Именно поэтому нам так важно научиться отпускать обиды, которые наносят непоправимый вред организму.

«Зачастую, чтобы улучшить свое самочувствие, нам достаточно просто изменить собственные мысли и чувства на более позитивные установки, отказавшись от постоянных страхов и негатива, но как раз с этим у большинства людей и наблюдаются трудности», - заключила психолог Ольга Романив.

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