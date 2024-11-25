История Светланы Грачевой: борьба с экс-мужем, переросшая в противостояние с судебной системой
© Личный архив Светланы Грачевой
На протяжении долгих лет Светлана Грачева ведет борьбу за свои права. Изначально она хотела добиться справедливости и наказания для бывшего мужа, который поднимал на нее руку, но все обернулось многолетними разбирательствами, в которых она уже противостоит не только экс-супругу, но и правоохранительной и судебной системам. 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, портал «Страсти» раскрывает все детали по одному из самых резонансных дел в России.
Кто такая Светлана Грачева и за что она борется шестой год
История Светланы Грачевой стала широко известна в 2019 году. Она обратилась в полицию, заявив об избиениях мужа – топ-менеджера крупной российской нефтяной компании. В интервью порталу «Страсти» она признавалась — первые «звоночки» она заметила после свадьбы, когда он стал проявлять агрессию по отношению к незнакомым людям. А затем его злобу на себе испытала и она.
Когда первый раз муж ударил Светлану, она простила его — видела раскаяние в его глазах. Но со временем ситуация только ухудшалась. Пока 8 сентября 2019 года Грачева едва не оказалась на грани жизни и смерти. Ей диагностировали множественные гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе.
«У меня даже от страха онемело лицо, когда он мне угрожал. Думала и правда будет меня сейчас разрезать, что отрежет мне голову и вырежет почки наживую. Я не преувеличиваю, а цитирую дословно его угрозы. <…> Меня бы не было в живых. Потому что я прекрасно помню его глаза, в них я увидела монстра, который действительно мог меня убить и убил бы, сомнений нет», - делилась Светлана.
После этого нападения мужа Грачева отправилась в полицию. Она осознала, что больше не может жить с этим человеком под одной крышей. Затем началась долгая борьба правозащитницы за справедливость — 11 раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела, она получала угрозы от экс-мужа, ее пытались выставить сумасшедшей, не назначали экспертизы травм. Но спустя 4,2 года обвинительный приговор все-таки был вынесен.
Почему Светлана Грачева продолжает судиться шестой год
В 2024 году приговор, вынесенный бывшему мужу Светланы Грачевой, был отменен. Правозащитница дошла до Верховного суда, подключила к своему делу Генпрокуратуру РФ, председателя СК РФ Александра Бастрыкина, Госдуму и лучших адвокатов страны.
«Апелляционная инстанция 21 августа 2024 года вынесла абсолютно незаконное и противоречивое решение. Сначала судья апелляционной инстанции пишет, что мой бывший супруг в своем последнем слове в первой инстанции и далее по тексту, а в конце апелляционного постановления уже прописывает, что Грачев был лишен последнего слова в первой инстанции. Далее пишет, что в уголовном деле не имеются аудио протоколы судебного заседания. Мы с моим предстателем поняли, что такую фальсификацию и противоречивое постановление надо отменять. А отменить может только Второй кассационный суд РФ. 7 октября я подала жалобу, и кассационная инстанция затребовала уголовное дело. Кассация рассматривается в рамках выборочной, ее сложнее победить, но я уверена, что у меня получится. Помимо всего, мы с моим представителем попросили вынести частное определение на судью апелляционной инстанции и на председателя Савеловского суда. Потому что препятствие мне в доступе к правосудию именно учиняет Савеловский районный суд по Москве», - отметила Светлана Грачева.
Несмотря на то, что суды продолжаются уже шестой год, о завершении Грачева не говорит. Она заявила, что вопрос об окончании разбирательств открыт, и даже примерных сроков пока нет.
«Есть процессуальные ошибки, которые допущены нижестоящим судом и судьями, все сейчас будет зависеть от решения кассационной инстанции. Но, по плохим прогнозам, все может продлиться ещё 1,5-2 года», - поделилась правозащитница.
На что готова пойти Светлана Грачева ради достижения справедливости
Светлана Грачева верит, что, несмотря на сложности, она сможет победить. Уже несколько лет она находится на связи с журналистами и придает свою историю огласке, веря, что это поможет не только ей, но и другим жертвам домашнего насилия.
«Савеловский районный суд по г.Москве уже опустился до того, что уважаемых журналистов страны защитник моего экс-супруга обзывает желтой прессой, и судья не делает ей даже замечание. Обо мне не писала желтая пресса, о моей истории пишут серьезные СМИ. А моего бывшего супруга я могу сравнить с диким животным, который должен содержаться в клетке, так как опасен для общества», - отметила Светлана.
По словам Светланы, она готова объявить голодовку, если это поможет в ее борьбе.
«Я готова пойти даже на голодовку, но это крайняя мера. Я не обязана отвечать за ошибки судей, почему у меня отняли столько лет? Кто мне это объяснит?» - негодует Грачева.
Правозащитница утверждает, что ее победа сможет поспособствовать ужесточению наказания за домашнее насилие в стране. По ее словам, ее история уже настолько заметна, что зацепила Госдуму РФ.
Что говорят о деле Светланы Грачевой эксперты
Грачева постоянно находится на связи с ведущими юристами страны, которые поддерживают ее. Представитель Светланы Александр Князьков заявил, что в ее деле должна быть поставлена точка и «восстановлена социальная справедливость».
«7 октября 2024 года моим доверителем подана кассационная жалоба на постановление Савеловского районного суда г. Москвы 21.08.2024. Согласно сайту Второго кассационного суда общей юрисдикции, 8 октября жалоба передана судье на изучение. Законом судье дается 20 суток для принятия решения о назначении судебного заседания (если нет оснований для возвращения жалобы). Дело было истребовано судьей из суда первой инстанции, однако до сих пор никаких процессуальных решений судом не принято. В связи с этой судебной волокитой мы будем вынуждены обращаться к председателю кассационного суда с заявлением об ускорении судопроизводства в связи с нарушениями разумных сроков рассмотрения дела. Пошел шестой год с момента причинения вреда здоровью Светлане Грачевой, и до сих пор в деле отсутствует вступивший в законную силу обвинительный приговор суда», - поделился Князьков
Адвокат Дмитрий Клинков, ведущий юридическую практику по уголовным делам с 2007 года, заявил, что правда на стороне именно Светланы.
«Кассационная инстанция на это, на мой взгляд, незаконное решение, по жалобе Светланы Грачевой истребовала дело, практически нет сомнений, что будет – положительное для Светланы решение. Сейчас приходится слышать предложения, об ужесточении законодательства связанного домашним насилием, опять-таки из-за уголовного дела Светланы Грачевой, которое приобрело огромный общественный резонанс – общество не понимает, как и почему так долго нет итогового решения по делу», - подчеркнул Клинков.
Юрист Карина Асанова в своем комментарии по истории Грачевой отметила важность борьбы правозащитницы для всех жертв домашнего насилия.
«Проблема домашнего насилия в нашей стране является насущной, в основном страдают женщины и дети. Согласно ст.2 Конституции РФ человек является высшей ценностью государства, а значит, его жизнь и здоровье являются главным приоритетом. Знаю историю Светланы Грачевой, она одна из тысячи, которые не сдаются, бьются за правду и справедливость, за права женщин, тем самым помогая искоренить проблему домашнего насилия в российском обществе», - поделилась Асанова.
Адвокат по уголовным делам Тимур Харди подчеркнул, что Светлана Грачева – первая в истории российской системы правосудия, кто смог добиться получения компенсации за домашнее насилие из казны государства.
«Это очень важно, поскольку сам термин «домашнее насилие» в российском законодательстве, в правоприменительной практике нашей страны не проработан. Такая ситуация создает определенные сложности для защиты гражданами своих законных интересов и прав. <…> Остается лишь надеяться на то, что суды вышестоящих инстанций встанут на сторону и смогут защитить ее права и законные интересы, привлечь ее бывшего супруга к установленной законом ответственности», - сказал Харди.
Прокомментировал дело Грачевой и криминалист Михаил Игнатов, который уже много лет следит за борьбой Светланы против экс-мужа и системы.
«Я такого длительного и бесконечного рассмотрения простейшего уголовного дела с одним эпизодом и одним фигурантом по статье небольшой тяжести еще никогда не видел! Прекрасно понимаю потерпевшую Грачеву Светлану и ее недоумение, когда же в ее хождениях по мукам будет поставлена точка? И самое печальное, что этот произвол может длиться годами, уголовное дело так и будет ходить по кругу от суда первой инстанции до аппеляционной, с заходом в кассационную, по жалобам, как подсудимого (осужденного), так и потерпевшей. Это получается замкнутый круг, который не в силах никто разорвать, или просто кому-то так очень нужно. Если суды первой инстанции допускают незначительные ошибки, которые влекут за собой отмену приговора и так продолжается постоянно, то надо принимать меры к таким судьям, вплоть до лишения их полномочий судьи. А также тщательно разбираться, почему были допущены эти ошибки, или это недостаток знаний и опыта, или тут присутствует коррупционная составляющая», - заявил криминалист.