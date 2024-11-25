История Светланы Грачевой: борьба с экс-мужем, переросшая в противостояние с судебной системой

На протяжении долгих лет Светлана Грачева ведет борьбу за свои права. Изначально она хотела добиться справедливости и наказания для бывшего мужа, который поднимал на нее руку, но все обернулось многолетними разбирательствами, в которых она уже противостоит не только экс-супругу, но и правоохранительной и судебной системам. 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, портал «Страсти» раскрывает все детали по одному из самых резонансных дел в России.

Кто такая Светлана Грачева и за что она борется шестой год

История Светланы Грачевой стала широко известна в 2019 году. Она обратилась в полицию, заявив об избиениях мужа – топ-менеджера крупной российской нефтяной компании. В интервью порталу «Страсти» она признавалась — первые «звоночки» она заметила после свадьбы, когда он стал проявлять агрессию по отношению к незнакомым людям. А затем его злобу на себе испытала и она.

Когда первый раз муж ударил Светлану, она простила его — видела раскаяние в его глазах. Но со временем ситуация только ухудшалась. Пока 8 сентября 2019 года Грачева едва не оказалась на грани жизни и смерти. Ей диагностировали множественные гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе.

«У меня даже от страха онемело лицо, когда он мне угрожал. Думала и правда будет меня сейчас разрезать, что отрежет мне голову и вырежет почки наживую. Я не преувеличиваю, а цитирую дословно его угрозы. <…> Меня бы не было в живых. Потому что я прекрасно помню его глаза, в них я увидела монстра, который действительно мог меня убить и убил бы, сомнений нет», - делилась Светлана.

После этого нападения мужа Грачева отправилась в полицию. Она осознала, что больше не может жить с этим человеком под одной крышей. Затем началась долгая борьба правозащитницы за справедливость — 11 раз ей отказывали в возбуждении уголовного дела, она получала угрозы от экс-мужа, ее пытались выставить сумасшедшей, не назначали экспертизы травм. Но спустя 4,2 года обвинительный приговор все-таки был вынесен.