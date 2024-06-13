Почему пропала исполнительница хита «Я люблю тебя, Дима» Лариса Черникова: продюсер раскрыл причину

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, почему не сложилась карьера певицы Ларисы Черниковой. В 90-е годы она выпустила несколько хитов, после чего неожиданно пропала. Несколько лет назад артистка попыталась вернуться на сцену, но даже участие в шоу «Суперстар!» не помогло ей вновь стать знаменитой.

В беседе с порталом «Страсти» Дворцов отметил, что главной ошибкой Черниковой была попытка совмещать карьеру и личную жизнь. На пике славы певица решила строить семью в надежде, что сможет потом вернуться в шоу-бизнес, но у нее ничего не вышло. Продюсер подчеркнул, что звезды всегда должны отделять работу от других вещей, иначе успеха не видать.

«После пика популярности Лариса ушла в небытие, предпочла семью. Как вы понимаете, у артиста два пути: либо ты полностью себя отдаешь музыке, творчеству 24 на 7, а это находиться нужно на студии, выезжать на гастроли, работать над песнями, либо ты посвящаешь свое драгоценное время семье, детям, родителям, супругу. Когда артист находится на пике популярности, ему нужно думать только о себе, как бы это сейчас странно не звучало. Я как продюсер, всегда против, когда работаю со звездами, семейных каких-то моментов. Семья, как говорится, должна оставаться за закрытыми дверьми. Здесь ты работаешь, выступаешь, отрабатываешь свой концерт и соответствующий гонорар, а потом уже иди делай, что ты хочешь. Да, у некоторых артистов получается совмещать, но, насколько мы видим, ни до чего хорошего это дело не доводит», - заявил Дворцов.

Напомним, что Черникова вышла замуж за американца в нулевые годы и переехала в США, где родила первого сына. Спустя несколько лет певица развелась и стала мамой во второй раз при помощи донора биоматериала. В 2023 году артистка приняла решение окончательно вернуться в Россию.

Ранее портал «Страсти» выяснил, где сейчас Лариса Черникова и сколько она зарабатывает.