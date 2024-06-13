Похоронила 2 мужей, стала фермершей и разочаровалась в США: куда пропала автор хита «Я люблю тебя, Дима» Лариса Черникова

Убийство первого мужа, американский супруг и двое сыновей: личная жизнь Ларисы Черниковой

Первым мужем Ларисы Черниковой был бизнесмен Андрей Черников. Она влюбилась в него, будучи студенткой. И на третьем курсе института приняла предложение руки и сердца. Тогда карьера певицы только начиналась, и супруг делал все возможное, чтобы она пробилась к славе – занимался подборкой материала, арендовал студии звукозаписи. Но стоило артистке добраться до большой сцены, ее личная жизнь оказалась разрушена.

В 1996 году Черников умер, оставив после себя большие долги, которые пришлось покрывать Ларисе. Полиция недолго расследовала дело смерти бизнесмена. Оно было закрыто, так как следствие остановилось на версии суицида. Однако певица в это не верит и считает, что ее супруга убили. После кончины Андрея под угрозой оказалась и жизнь его жены, которую стали преследовать бандиты.

«После этого из меня еще долго пытались что-то вытрясти: "Твой муж нам должен - отдавай деньги". Страшно об этом вспоминать, но нас с мамой вывозили ночью в лес, угрожали убить. Я боялась, что однажды выйду из дома, а кто-нибудь - бах! - и выстрелит мне в голову», - рассказывала Черникова в интервью Kp.ru.

Выйти замуж во второй раз Лариса смогла только спустя несколько лет. Через Интернет она познакомилась с американцем Джеймсом Фиоре, который не знал о ее популярности. О том, что она певица, Черникова рассказала лишь после свадьбы. В начале 2000-х годов она переехала к супругу в США. Там родился ее первый сын Кирилл. И после его появления на свет вокалистка стала замечать зависимость мужа от алкоголя. Брак начал рушиться, и в 2013 году окончился разводом. А спустя пять лет Черникова узнала, что бизнесмен скончался от болезни.

Несмотря на то, что дальнейшие отношения с мужчинами у певицы не складывались, она все равно мечтала вновь стать мамой. Ради этого она даже обращалась к донорам биоматериала. В 2021 году она рассказала в передаче «Судьба человека», что ей удалось найти достойного кандидата, благодаря которому родился ее второй сын.

«Отец этого ребенка — донор, он хороший человек. Мне хотелось ребенка от русского мужчины. Судьба нас свела. Я с ним общалась, у меня было ощущение комфорта и того, что всё в порядке и всё складывается», - признавалась Лариса.

Куда пропала Лариса Черникова и где она сейчас

После развода со вторым мужем певица не стала возвращаться в Россию. Она купила ферму с коровником, начала вести собственное хозяйство. Сельская жизнь Ларисе нравилась, но бизнес по продаже натуральных продуктов занимал все ее свободное время, поэтому ей пришлось отказаться от этой затеи.

Несколько раз Черникова пыталась вернуться в шоу-бизнес. В 2016 году она объявила о выпуске нового альбома «Мантра Солнцу», а после вышел еще один - «Закон Ом». Впрочем, поклонники им не обрадовались, так как за годы отсутствия творчество артистки претерпело существенные изменения. Поэтому вновь популярности она добиться не смогла.

В 2020 году Лариса Черникова начала пробиваться в кинематограф. Она сыграла в комедии «Веселые гастроли на Черном море», но и здесь карьера не пошла в году. Тогда певица начала посещать различные телевизионные шоу. В 2021 году она стала гостей программы «Судьба человека», в которой рассказала о своей жизни.

А спустя еще два года артистка приняла важное решение – она окончательно вернулась в Россию. Звезда рассказывала, что разочаровалась в жизни США, и решила вновь переехать, так как любит свою страну. Она посчитала, что ей нужно быть дома.

«Приняла решение - возвращаюсь в Россию насовсем! Полагаю, сейчас это правильное решение и с точки зрения патриотизма - хочу в это время быть со своей страной», - цитировала ее слова «Экспресс-газета».

В 2023 году Черникова приняла участие в шоу «Суперстар!», где забытым звездам дают второй шанс. Но добиться победы ей не удалось. Она покинула проект после многочисленных скандалов. На нее жаловались организаторы, что она игнорировала репетиции, и все до последнего не знали, приедет она на съемки или нет. В последней выпуске, в котором Лариса приняла участие, судьи раскритиковали ее манеру петь и посоветовали ей выйти из образа юной девочки.