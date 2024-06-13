Похоронила 2 мужей, стала фермершей и разочаровалась в США: куда пропала автор хита «Я люблю тебя, Дима» Лариса Черникова
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В 90-е годы Лариса Черникова была популярной певицей, хиты которой «Я люблю тебя, Дима», «Одинокий волк» и другие наизусть знала вся страна. Но 20 лет назад артистка приняла решение оставить звездную жизнь. Она переехала в США, построила семью, стала дважды мамой. До 2023 года исполнительница лишь изредка приезжала в Россию, однако потом вернулась насовсем. Чем сейчас занимается Лариса Черникова, сколько зарабатывает и почему ее звезда погасла – узнал портал «Страсти».
От ансамбля Надежды Бабкиной до сольной карьеры: как Лариса Черникова стала популярной
Впервые о Черниковой публика узнала в начале 90-х годов. Тогда молодая артистка только перевелась в институт культуры и попала в ансамбль Надежды Бабкиной. Около полутора лет Лариса выступала в составе музыкального коллектива, работала с его солисткой. Но амбиции вокалистки заставили ее уйти и начать сольную карьеру.
Знаковое выступление Черниковой как самостоятельной артистки состоялось в «Лужниках» на музыкальном фестивале. Тогда она заявила о себе, исполнив композицию «Музыка дождя». После этого она начала работать над собственным материалом, и в 1995 году у нее вышел первый альбом «Одинокий волк».
Лариса довольно быстро стала популярна в странах СНГ, поэтому все ее последующие песни автоматически становились хитами - «Подари мне ночь», «Да ты не смейся». Отдельное место в карьере певицы заслужит второй студийный альбом, который она выпустила после смерти мужа.
Оправившись после потери, Черникова написала еще несколько треков, среди них «Влюбленный самолет», «Тайна», «Один глоток», «Ты не приходи», «Я Шура — ребенок нежный» и «Розовые очки».
В конце 90-х годов артистка прекратила сотрудничество с менеджером Александром Толмацким, с которым начала работать после смерти мужа, хоть это далось ей нелегко. Чтобы уйти от него, ей пришлось выплатить большую компенсацию. Но благодаря этому она получила полную свободу творчества, и уже в нулевые годы поклонники услышали другую Ларису Черникову – более лирическую. В тот период она записала свою знаменитую песню «С добрым утром».
В последующие годы певица много пропадала и возвращалась с новыми композициями. Связаны перерывы были с ее личной жизнью и переездами. И хоть Черникова раз за разом пыталась вернуться на Олимп, заполучить ту славу, что была у нее в 90-е, ей так и не удалось.
Убийство первого мужа, американский супруг и двое сыновей: личная жизнь Ларисы Черниковой
Первым мужем Ларисы Черниковой был бизнесмен Андрей Черников. Она влюбилась в него, будучи студенткой. И на третьем курсе института приняла предложение руки и сердца. Тогда карьера певицы только начиналась, и супруг делал все возможное, чтобы она пробилась к славе – занимался подборкой материала, арендовал студии звукозаписи. Но стоило артистке добраться до большой сцены, ее личная жизнь оказалась разрушена.
В 1996 году Черников умер, оставив после себя большие долги, которые пришлось покрывать Ларисе. Полиция недолго расследовала дело смерти бизнесмена. Оно было закрыто, так как следствие остановилось на версии суицида. Однако певица в это не верит и считает, что ее супруга убили. После кончины Андрея под угрозой оказалась и жизнь его жены, которую стали преследовать бандиты.
«После этого из меня еще долго пытались что-то вытрясти: "Твой муж нам должен - отдавай деньги". Страшно об этом вспоминать, но нас с мамой вывозили ночью в лес, угрожали убить. Я боялась, что однажды выйду из дома, а кто-нибудь - бах! - и выстрелит мне в голову», - рассказывала Черникова в интервью Kp.ru.
Выйти замуж во второй раз Лариса смогла только спустя несколько лет. Через Интернет она познакомилась с американцем Джеймсом Фиоре, который не знал о ее популярности. О том, что она певица, Черникова рассказала лишь после свадьбы. В начале 2000-х годов она переехала к супругу в США. Там родился ее первый сын Кирилл. И после его появления на свет вокалистка стала замечать зависимость мужа от алкоголя. Брак начал рушиться, и в 2013 году окончился разводом. А спустя пять лет Черникова узнала, что бизнесмен скончался от болезни.
Несмотря на то, что дальнейшие отношения с мужчинами у певицы не складывались, она все равно мечтала вновь стать мамой. Ради этого она даже обращалась к донорам биоматериала. В 2021 году она рассказала в передаче «Судьба человека», что ей удалось найти достойного кандидата, благодаря которому родился ее второй сын.
«Отец этого ребенка — донор, он хороший человек. Мне хотелось ребенка от русского мужчины. Судьба нас свела. Я с ним общалась, у меня было ощущение комфорта и того, что всё в порядке и всё складывается», - признавалась Лариса.
Куда пропала Лариса Черникова и где она сейчас
После развода со вторым мужем певица не стала возвращаться в Россию. Она купила ферму с коровником, начала вести собственное хозяйство. Сельская жизнь Ларисе нравилась, но бизнес по продаже натуральных продуктов занимал все ее свободное время, поэтому ей пришлось отказаться от этой затеи.
Несколько раз Черникова пыталась вернуться в шоу-бизнес. В 2016 году она объявила о выпуске нового альбома «Мантра Солнцу», а после вышел еще один - «Закон Ом». Впрочем, поклонники им не обрадовались, так как за годы отсутствия творчество артистки претерпело существенные изменения. Поэтому вновь популярности она добиться не смогла.
В 2020 году Лариса Черникова начала пробиваться в кинематограф. Она сыграла в комедии «Веселые гастроли на Черном море», но и здесь карьера не пошла в году. Тогда певица начала посещать различные телевизионные шоу. В 2021 году она стала гостей программы «Судьба человека», в которой рассказала о своей жизни.
А спустя еще два года артистка приняла важное решение – она окончательно вернулась в Россию. Звезда рассказывала, что разочаровалась в жизни США, и решила вновь переехать, так как любит свою страну. Она посчитала, что ей нужно быть дома.
«Приняла решение - возвращаюсь в Россию насовсем! Полагаю, сейчас это правильное решение и с точки зрения патриотизма - хочу в это время быть со своей страной», - цитировала ее слова «Экспресс-газета».
В 2023 году Черникова приняла участие в шоу «Суперстар!», где забытым звездам дают второй шанс. Но добиться победы ей не удалось. Она покинула проект после многочисленных скандалов. На нее жаловались организаторы, что она игнорировала репетиции, и все до последнего не знали, приедет она на съемки или нет. В последней выпуске, в котором Лариса приняла участие, судьи раскритиковали ее манеру петь и посоветовали ей выйти из образа юной девочки.
Сколько зарабатывает Лариса Черникова
В 90-е и нулевые годы на пике популярности Лариса Черникова была высокооплачиваемой артисткой. По словам продюсера Сергея Дворцова, она была очень востребована, и ей были готовы платить приличные для того времени деньги.
«Лариса запомнилась всего лишь двумя хитами, к сожалению. На пике популярности она объездила весь мир, постоянно гастролировала. Тогда она зарабатывала порядка полумиллиона рублей. Для нулевых это были достаточно большие гонорары. Она была востребована на частных вечеринках, светских мероприятиях», - рассказал порталу «Страсти» Дворцов.
Теперь же, когда Черникова оказалась практически всеми забыта, ей удается зарабатывать только на участии в телевизионных передачах, а также на выступлениях на частных корпоративах. Однако это уже совсем не те гонорары, которые у нее были.
«Сейчас, могу сказать, ей предлагают за участие в ТВ-шоу не больше 200-300 тысяч рублей. Потому что у всех бюджеты урезаны максимально. А за корпоративы, я думаю, тоже не больше 400 тысяч. Это максимум. Еще раз повторюсь, у всех организаторов, даже инвесторов урезаны бюджеты до минимума», - отметил Дворцов.
Почему не сложилась карьера Ларисы Черниковой
После неудачного возращения на сцену несколько лет назад Черникова вновь взяла паузу. И после провала в шоу «Суперстар!» уже мало кто верит в то, что ей удастся снова стать популярной. Такого же мнения придерживается и Сергей Дворцов. Он считает, что минута славы артистки прошла.
Причиной исчезновения Черниковой продюсер считает то, что она в свое время выбрала семью. Певица, несмотря на славу, исчезла из медиаполя. А когда вернулась, оказалась уже никому не нужна.
«После пика популярности Лариса ушла в небытие, предпочла семью. Как вы понимаете, у артиста два пути: либо ты полностью себя отдаешь музыке, творчеству 24 на 7, а это находиться нужно на студии, выезжать на гастроли, работать над песнями, либо ты посвящаешь свое драгоценное время семье, детям, родителям, супругу. Когда артист находится на пике популярности, ему нужно думать только о себе, как бы это сейчас странно не звучало. Я как продюсер, всегда против, когда работаю со звездами, семейных каких-то моментов. Семья, как говорится, должна оставаться за закрытыми дверьми. Здесь ты работаешь, выступаешь, отрабатываешь свой концерт и соответствующий гонорар, а потом уже иди делай, что ты хочешь. Да, у некоторых артистов получается совмещать, но, насколько мы видим, ни до чего хорошего это дело не доводит», - заявил Дворцов.