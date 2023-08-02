Почему нельзя растворяться в мужчине: нейропсихолог Кушалиева о правилах 5 «нет» в любви

3. Отказываться от целей и стремлений

Несмотря на личные отношения и идиллию в паре, каждый из нас стремится к определенным целям и мечтам. Хорошо, если любимый человек поддерживает вас в подобном направлении и помогает реализоваться в профессиональной и личной сферах. К сожалению, иногда ради чувств женщины могут отказываться от своего жизненного плана, особенно если на этом настаивает мужчина.

«Если ради счастья в паре вам приходится постоянно выбирать между своими мечтами и любимым, значит, отношения складываются неправильно. Еще хуже, когда партнер пытается манипулировать женщиной или играть на ее чувствах, угрожая уйти», - поясняет Кушалиева.

4. Менять внешность в угоду мужчине

Вчера партнер намекал на то, что вам пора сбросить вес, сегодня просит перекраситься в блондинку, а завтра, вероятно, прикажет увеличить грудь. Вы упорно выполняете просьбы любимого, чтобы «соответствовать», не понимая, что в итоге все будет тщетно. Если мужчина постоянно старается изменить свою женщину, значит, вряд ли ценит и тем более уважает ее.

5. Растворяться в мужчине

В начале отношений таким поведением грешат все влюбленные женщины. Со временем они начинают «остывать» и вспоминать о мире вокруг. К сожалению, некоторые женщины словно застревают на данном этапе, раз и навсегда положив на алтарь любви все свои увлечения, силы и нервы. Между тем, растворившись в мужчине и преисполнившись желанием ему угодить, они быстро теряют привлекательность в глазах партнера.

«Никому из представителей сильного пола не импонирует такая отчаянная привязанность и даже больше − женская назойливость сильно раздражает. Вот почему даже ради очень большой любви нельзя отказываться от самой себя и жить своим мужчиной», - заключила нейропсихолог.

Ранее мы рассказывали о том, как понять, что мужчина не создан для серьезных отношений.