Почему нельзя растворяться в мужчине: нейропсихолог Кушалиева о правилах 5 «нет» в любви
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Зачастую любовь заставляет женщин идти на всё ради партнера. Кое-кто заходит так далеко, что забывает про собственные принципы. Узнали у нейропсихолога Бибигуль Кушалиевой, что женщина точно не должна делать ради любви.
1. Изменять своим принципам
Нередко, вступая в отношения, влюбленные женщины меняются до неузнаваемости, причем не всегда такие метаморфозы можно назвать положительными. «Мужчина, который действительно ценит свою избранницу, должен принимать ее такой, какая она есть. Разумеется, этот процесс должен быть двусторонним», - поясняет специалист.
Если мужчина настаивает на том, чтобы любимая женщина изменила свои принципы и убеждения ради него, нейропсихолог рекомендует выходить из таких отношений, поскольку подобное поведение говорит об отсутствии уважения и пренебрежении со стороны партнера.
2. Менять окружение
Любящий человек никогда не попросит женщину сменить свое привычное окружение или полностью отказаться от общения с определенными людьми, если на такую просьбу у него нет никаких веских причин.
Партнер, который настаивает на том, чтобы женщина вычеркнула знакомых и близких людей из своей жизни имеет не самые лучшие мотивы. Как правило, так ведут себя либо форменные ревнивцы, либо скрытые домашние тираны. И от первого, и от второго типа мужчин нужно бежать без оглядки.
Бибигуль Кушалиева
Нейропсихолог, тренер по энергетике
3. Отказываться от целей и стремлений
Несмотря на личные отношения и идиллию в паре, каждый из нас стремится к определенным целям и мечтам. Хорошо, если любимый человек поддерживает вас в подобном направлении и помогает реализоваться в профессиональной и личной сферах. К сожалению, иногда ради чувств женщины могут отказываться от своего жизненного плана, особенно если на этом настаивает мужчина.
«Если ради счастья в паре вам приходится постоянно выбирать между своими мечтами и любимым, значит, отношения складываются неправильно. Еще хуже, когда партнер пытается манипулировать женщиной или играть на ее чувствах, угрожая уйти», - поясняет Кушалиева.
4. Менять внешность в угоду мужчине
Вчера партнер намекал на то, что вам пора сбросить вес, сегодня просит перекраситься в блондинку, а завтра, вероятно, прикажет увеличить грудь. Вы упорно выполняете просьбы любимого, чтобы «соответствовать», не понимая, что в итоге все будет тщетно. Если мужчина постоянно старается изменить свою женщину, значит, вряд ли ценит и тем более уважает ее.
5. Растворяться в мужчине
В начале отношений таким поведением грешат все влюбленные женщины. Со временем они начинают «остывать» и вспоминать о мире вокруг. К сожалению, некоторые женщины словно застревают на данном этапе, раз и навсегда положив на алтарь любви все свои увлечения, силы и нервы. Между тем, растворившись в мужчине и преисполнившись желанием ему угодить, они быстро теряют привлекательность в глазах партнера.
«Никому из представителей сильного пола не импонирует такая отчаянная привязанность и даже больше − женская назойливость сильно раздражает. Вот почему даже ради очень большой любви нельзя отказываться от самой себя и жить своим мужчиной», - заключила нейропсихолог.
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