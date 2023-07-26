Как понять, что мужчина не создан для серьезных отношений: 4 «красных флажка»

Некоторые мужчины просто не созданы для серьезных отношений. На начальном этапе это бывает сложно понять, поскольку реальное положение дел затмевает романтика. Когда «розовая пелена», наконец, спадает с глаз, женщины начинают замечать первые тревожные «звоночки», которые говорят, что партнер не намеревается «жить долго и счастливо». Как распознать, что мужчина не создан для длительных отношений, узнали у психолога Ольги Романив.

Вас не знакомят с родными и друзьями

По словам специалиста, если спустя пару месяцев отношений мужчина упорно не желает знакомить вас с родными и близкими людьми, вероятно, он настроен на легкий и необременительный формат встреч. Конечно, в любом правиле бывают исключения, и может оказаться, что партнер просто смущается представить своей избраннице старшего брата с весьма специфическим юмором или очень странных друзей, обожающих ролевые игры с переодеванием в героев из «Игры престолов». Однако если на ваше предложение поехать к его сестре на юбилей вместе, мужчина отвечает категорическим отказом или просто теряется из вида, сделайте соответствующие выводы.

Мужчина избегает любой ответственности

Адекватные и здоровые отношения предполагают, что каждая из сторон возьмет на себя определенную ответственность. Это значит, что если у вас сломается автомобиль посреди дороги, мужчина, получив клич о помощи, не посоветует позвонить соседу-автомеханику, а примчится на подмогу сам.

«Аналогичного подхода любящий человек должен придерживаться и в решении других вопросов, связанных со своей женщиной. Если же каждый раз от вас отмахиваются и предлагают уладить проблему самостоятельно, вероятно, мужчина не строит никаких серьезных планов на будущее и рассматривает избранницу в качестве временного варианта», - поясняет Ольга Романив.

У вас с мужчиной нет никаких совместных фото

Казалось бы, такая мелочь, но на деле она является очень опасным сигналом, убеждена психолог.