Как понять, что мужчина не создан для серьезных отношений: 4 «красных флажка»
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Некоторые мужчины просто не созданы для серьезных отношений. На начальном этапе это бывает сложно понять, поскольку реальное положение дел затмевает романтика. Когда «розовая пелена», наконец, спадает с глаз, женщины начинают замечать первые тревожные «звоночки», которые говорят, что партнер не намеревается «жить долго и счастливо». Как распознать, что мужчина не создан для длительных отношений, узнали у психолога Ольги Романив.
Вас не знакомят с родными и друзьями
По словам специалиста, если спустя пару месяцев отношений мужчина упорно не желает знакомить вас с родными и близкими людьми, вероятно, он настроен на легкий и необременительный формат встреч. Конечно, в любом правиле бывают исключения, и может оказаться, что партнер просто смущается представить своей избраннице старшего брата с весьма специфическим юмором или очень странных друзей, обожающих ролевые игры с переодеванием в героев из «Игры престолов». Однако если на ваше предложение поехать к его сестре на юбилей вместе, мужчина отвечает категорическим отказом или просто теряется из вида, сделайте соответствующие выводы.
Мужчина избегает любой ответственности
Адекватные и здоровые отношения предполагают, что каждая из сторон возьмет на себя определенную ответственность. Это значит, что если у вас сломается автомобиль посреди дороги, мужчина, получив клич о помощи, не посоветует позвонить соседу-автомеханику, а примчится на подмогу сам.
«Аналогичного подхода любящий человек должен придерживаться и в решении других вопросов, связанных со своей женщиной. Если же каждый раз от вас отмахиваются и предлагают уладить проблему самостоятельно, вероятно, мужчина не строит никаких серьезных планов на будущее и рассматривает избранницу в качестве временного варианта», - поясняет Ольга Романив.
У вас с мужчиной нет никаких совместных фото
Казалось бы, такая мелочь, но на деле она является очень опасным сигналом, убеждена психолог.
Если каждый раз при вашей просьбе мужчина шутливо заявляет, что он не фотогеничен, значит, не все так просто. В современном мире, где выкладывание снимков в соцсетях давно стало привычкой, подобное поведение партнера должно насторожить. По всей видимости, либо ваш избранник женат или, как минимум, «кем-то занят», либо просто не хочет «светиться», потому что не видит в отношениях никаких перспектив.
Ольга Романив
Психолог
Вы не чувствуете от партнера эмоционального отклика
Вспомните знаменитое выражение из любовных мелодрам «это просто не твой человек», в котором, действительно, заложен глубокий смысл. Бывают люди, находящиеся с нами на одной волне, а встречаются и те, кто вообще «закрыт» с точки зрения эмоциональной отдачи. Если в ответ на монолог о ваших трудностях или горестях, партнер «включает» режим непонимания («ну и что здесь такого?») или демонстрирует полное безразличие, скорее всего, отношения обречены.
«Разумеется, мужчина может оказаться интровертом, молчуном или все сразу, и реагировать подобным образом на общение и с другими людьми, но если его абсолютно не волнует эмоциональный обмен конкретно с вами, причина заключается в том, что он не настроен на серьезные отношения», - заключила специалист.
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