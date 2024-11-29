Почему не стоит держать дома экзотических животных: отвечает ветеринар

Некоторые россияне начали делать выбор в пользу экзотических животных. Вместо кошек и собак они заводят сурикатов, лис, енотов и других зверей. Ветеринарный врач Наталья Филимоненкова рассказала сайту «Страсти», что не каждый хозяин сможет справиться с диковинным питомцем.

Наталья Филимоненкова имеет большой опыт лечения лори. Она выступает категорически против того, чтобы люди держали дома экзотических питомцев.