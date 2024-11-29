Почему не стоит держать дома экзотических животных: отвечает ветеринар
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Некоторые россияне начали делать выбор в пользу экзотических животных. Вместо кошек и собак они заводят сурикатов, лис, енотов и других зверей. Ветеринарный врач Наталья Филимоненкова рассказала сайту «Страсти», что не каждый хозяин сможет справиться с диковинным питомцем.
Наталья Филимоненкова имеет большой опыт лечения лори. Она выступает категорически против того, чтобы люди держали дома экзотических питомцев.
«В 99% случаях люди не могут им создать необходимых условия содержания и должного кормления, ухода за столь сложным зверьком. Именно это приводит к болезням, короткой и мучительной жизни данных пациентов. К большому сожалению, люди в основном относятся к экзотическим животным как к игрушке», — отметила она.
Ветеринар пояснила, что крайне редко встречаются ответственные хозяева, которые обеспечивают животному должный уход.
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