Почему женщины изменяют: 6 реальных историй от россиянок

По данным психолога Илахи Самедовой, лишь 25% женщин изменяют своим партнерам. Несмотря на то, что процент женских измен в 3 раза меньше мужских, все же измена женщины сильно отличается. Разобрались со специалистом, что толкает женщину найти себе партнера на стороне.

Женская измена не является стремлением попробовать что-то новое, в ее основе всегда есть чувства, сердечное желание. Женщина не пойдет на измену, если она не испытывает глубокую симпатию к новому избраннику, поэтому часто причиной измены является стремление получить то, чего ей так не хватает с постоянным партнером, а именно – эмоций, эмоциональной связи и поддержки.

На втором месте – неудовлетворенность сексуальной жизнью, когда мужчина избегает близости, говоря «я устал», «нет настроения», «давай потом», «у меня много работы». Такие постоянные «отказы» часто толкают женщину на измену.

На третьем месте – конечно же месть. Месть за измену, месть за грубость, месть за обиду…Причин может быть множество, но после такой измены женщине всегда становится «легче».

1) «В нашей истории все говорили, что между нами страсть!»

История измены 31-летней Татьяны завершилась, как в старых анекдотах – муж вернулся из длительной командировки.

«Он – моя давняя первая любовь, на тот момент лучший друг моего мужа, – рассказывает Татьяна. – Он постоянно приходил к нам в гости. Часто знакомые говорили, что между мной и ним буря страсти. Мы отшучивались.

Однажды мой муж уехал в командировку. Мы начали тайком кататься по ночному городу, он приходил ко мне. Естественно, был секс. Но о каких-то отношениях мы не думали. Продолжали встречаться тайком, пока нас не спалили. Я забыла удалить переписку, а вернувшийся муж всё прочитал. Думала, меня убьют.

Но мы смогли поговорить. Сейчас всё между нами прекрасно. У меня отличный муж, который и друг, и подруга-сплетница в одном лице. Когда я делала это, сначала даже ни о чем не думала. Только потом все-таки мое внутреннее «я» сказало: «Ты что? Откуда ты взяла, что изменять это нормально?». Сейчас по прошествии лет я понимаю, что нельзя так опускаться и ложиться под каждого встречного, пусть даже ты знаешь его сто лет».

Классическая сценарий измен часто начинается с истории «муж уехал в командировку». Эта история про нехватку внимания. И как мы видим на данном примере, измена произошла не спонтанно, она была основана на глубокой и очень давней симпатии.

3) «Поздравила с днем рождения из постели с любовником»

Оксана долго встречалась со своим парнем. Накануне длительной командировки в Москву они начали много и часто ссориться. Он даже не проводил ее в аэропорт.

«Мы не общались с ним как минимум две недели. Потом уже я не выдержала, написала ему первая. Вроде бы мы помирились, но отношения оставались с каким-то холодком», – вспоминает Оксана.

Когда же у молодого человека Оксаны был день рождения, она отправила ему сообщение: «Поздравляю, любимый! С праздником! Обожаю тебя!». Но вот только это сообщение она отправляла из кровати с мужчиной, с которым только пару часов назад познакомилась в баре.

Об этом Оксана никогда не рассказывала молодому человеку, да и ворошить прошлое ей уже не хочется.

«В тот момент я была рада, что изменила. Я хотела показать, как мне было больно от его собственнического отношения ко мне. Мне надоели его вечные эмоциональные качели. Я тогда вырвалась, и мне стало легче».

В данном случае измена была умышленной. Оксана старалась отомстить партнеру из-за плохих взаимоотношений. И такая «измена из мести» имеет спонтанный характер, в отличие от других видов измен.

3) «После измены развелась с мужем и бросила любовника!»

«Жила в счастливом браке больше 10 лет, так получилось, что отношения с мужем последние 3 года были холодными, и я очень сильно переживала по этому поводу. Мне не хватало внимания, я постепенно начала угасать. Пыталась отвлечься, но лучше себя не чувствовала», - рассказывает Марго.

И в один день она познакомилась с мужчиной в ресторане. Начала общаться – показалось, что влюбилась. Они проводили время вместе, а с мужем отношения так и продолжали быть очень «холодными».

«В один день любовник пригласил меня отдохнуть к себе. И там все случилось, справедливости ради скажу, по обоюдному желанию. Общение дальше продолжалось, но с каждым днем я все больше и больше чувствовала угрызение совести, и в связи с этим отдалялась от него, – вспоминает Марго. – Через 2 месяца связь с любовником сошла на нет. С мужем отношения так и не наладились, но я ему ни в чем не призналась. Я поняла, что не смогу дальше продолжать быть с мужчиной, который живет со мной просто как «сосед» и подала на развод».

В данном примере мы видим также нехватку эмоций. Как я сказала ранее, женская измена часто начинается с глубокой симпатии. В случае с Марго мы видим, что все начиналось с «безобидного» общения. Но героиня осознала первопричину и решила полностью поменять свою жизнь.

4) «Изменила мужу из мести!»

«Жили с мужем в браке прекрасные 10 лет. У нас есть сын, четыре года. Я два раза узнавала о его изменах, и все два раза он лгал мне, что они расстались. Но по переписке, которые я находила, было очевидно, что отношения продолжаются. Я очень переживала и провалилась в депрессию. Но позже взяла себя в руки, и пошла отомстила ему, через силу, так как любила мужа и не хотела его терять, но после измены мне стало легче.

Мой муж узнал про измену, но не простил меня. Он сам первый меня унизил, но закрыть глаза на это так же, как я, не смог», – рассказала свою историю Ольга.

В ситуации Ольги имеет место банальное желание «мести». И действительно, месть за измену может на какой-то срок приглушить боль, но никогда не знаешь какой ценой в итоге придется платить за эту месть. В данном случае девушка потеряла семью, не желая этого на самом деле.

5) «Измена, которая стала уроком»

«Я изменила своему молодому человеку, с которым была в отношениях около пяти лет. Дело в том, что наши отношения никак не развивались, как будто бы застыли. Молодой человек не хотел пробовать что-то новое, ездить куда-либо, ходить в кафе или на спорт. В один вечер я пошла с подругами в новый хороший ресторан. Там со мной познакомился мужчина. Он был старше меня лет на 10. Конечно, измена произошла не сразу.

Сначала это было просто общение, но на пятую встречу я согласилась поехать к нему домой. Тогда я написала парню, что остаюсь у подруги. Я не нашла в себе силы признаться в этом парню, но отношения наши превратились в бесконечные ссоры. Я начала больше требовать от парня, и в итоге мы расстались», – рассказала Даша.

Опять-таки возвращаемся к тому, что 90% женских измен основываются на симпатии. Даша сначала общалась, и только на пятом свидании согласилась на встречу и поехала к нему домой. Эта измена основана на нехватке внимания, на симпатии к новому объекту. Даша начала больше требовать, поскольку увидела, что пользуется спросом противоположного пола, и поняла, что заслуживает большего. Отсюда и бесконечные ссоры. В итоге пара расстались, потому что у женщин, как, кстати, и у мужчин, после измены самооценка приходит в норму.

6) «Устала от идеальной жизни!»

«Я изменила мужу спустя 30 лет совместного брака. Двое взрослых детей за 20, налаженный семейный быт, четкий план по походам в магазин и поездкам на отдых. Все в семье работали как слаженный механизм, не было крупных ссор. Мы с мужем знали уже наизусть, что будет делать и говорить другой в любой ситуации. Я управляла собственным бизнесом, в начале даже зарабатывала больше мужа, сейчас он поднялся по карьерной лестнице и стал главным кормильцем в семье, никто ни в чем себе не отказывал, – описывает свою семейную жизнь Светлана до измены.

– В одной из командировок я изменила мужу, даже не с молодым парнем, а с нашим же сверстником. Сама от себя не ожидала, я всегда была образцом для подражания. Но в тот вечер я разговорилась с этим мужчиной – он приглашал танцевать в ресторане – и так вышло, что незаметно друг для друга мы провели ночь вместе. Я об этом мужу не сказала, вернулась домой и продолжила жить по привычному графику».

В основе этой измены лежит нехватка внимания. Да, супруги работали и строили карьеру, но складывается ощущение, что кроме работы в их браке ничего другого не было. Не было никакого совместного времяпровождения и даже регулярного тактильного контакта. Измена произошла в командировке, поскольку Светлана позволила себе немного расслабиться, а в браке ей просто не хватало эмоций.

Нормально ли прощать измену? У каждого человека своя система ценностей, но не стоит забывать, что за измену придется платить и какой будет эта цена предсказать тяжело.