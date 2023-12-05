Почему мужчины не выясняют отношения, а изменяют: мнение психолога Синютиной

Принято считать, что именно женщины провоцируют в отношениях конфликты. Однако, далеко не всегда зачинщиками разлада выступают именно представительницы слабого пола. Что побуждает мужчин устраивать скандалы, порталу «Страсти» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.

«Формой выражения неудовлетворённости в отношениях у многих мужчин, в отличие от женщин, является не конфликт, а измена, то есть поиск другой женщины, которая по каким-то параметрам или ожиданиям мужчины, должна оказаться лучше жены или постоянной партнёрши», - пояснят сециалист.

По ее словам, такой способ решения проблем для многих мужчин значительно более предпочтителен: «Зачем ругаться, когда можно просто найти ту, которая поймëт / не будет скандалить» и так далее.

В своих формулировках конфликтов и проблем мужчины значительно прямолинейнее и грубее. Они не ищут витиеватых выражений для определения своей неудовлетворённости. Основные мужские недовольства можно обобщить так:

«Она меня не понимает!»

«Она выносит мне мозг!»

«У нее всегда болит голова»

Что обычно подразумевают мужчины под этими ëмкими претензиями? Например, фраза «Она меня не понимает!» чаще всего означает огромный набор претензий, таких как:

«Она не разделяет мои ценностей»

«Ей не нравятся мои друзья»

«Она не понимает, что иногда просто необходимо выпить»

«Она вечно накручивает себя»

«Еë подруги плохо на нее влияют»

И так далее.

Фраза «Она выносит мне мозг!» является предупреждением и обычно сигнализирует, что женщина включила радио «Претензия», которое вещает круглосуточно на всех частотах.