Почему мужчины не выясняют отношения, а изменяют: мнение психолога Синютиной
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Принято считать, что именно женщины провоцируют в отношениях конфликты. Однако, далеко не всегда зачинщиками разлада выступают именно представительницы слабого пола. Что побуждает мужчин устраивать скандалы, порталу «Страсти» рассказала причинный психолог Юлия Синютина.
«Формой выражения неудовлетворённости в отношениях у многих мужчин, в отличие от женщин, является не конфликт, а измена, то есть поиск другой женщины, которая по каким-то параметрам или ожиданиям мужчины, должна оказаться лучше жены или постоянной партнёрши», - пояснят сециалист.
По ее словам, такой способ решения проблем для многих мужчин значительно более предпочтителен: «Зачем ругаться, когда можно просто найти ту, которая поймëт / не будет скандалить» и так далее.
В своих формулировках конфликтов и проблем мужчины значительно прямолинейнее и грубее. Они не ищут витиеватых выражений для определения своей неудовлетворённости. Основные мужские недовольства можно обобщить так:
«Она меня не понимает!»
«Она выносит мне мозг!»
«У нее всегда болит голова»
Что обычно подразумевают мужчины под этими ëмкими претензиями? Например, фраза «Она меня не понимает!» чаще всего означает огромный набор претензий, таких как:
«Она не разделяет мои ценностей»
«Ей не нравятся мои друзья»
«Она не понимает, что иногда просто необходимо выпить»
«Она вечно накручивает себя»
«Еë подруги плохо на нее влияют»
И так далее.
Фраза «Она выносит мне мозг!» является предупреждением и обычно сигнализирует, что женщина включила радио «Претензия», которое вещает круглосуточно на всех частотах.
Попробуем перевести фразу «У нее постонно болит голова!». Секс для многих мужчин – это нечто святое, высшая награда практически за все. Зная или просто чувствуя это, некоторые женщины начинают манипулировать, пользуясь сексом в отношениях со своим мужчиной, как инструментом для решения своих порой довольно меркантильных или даже бытовых вопросов.
Юлия Синютина
Причинный психолог
Другие женщины, напротив, не придают сексу то значение, которое он имеет для мужчин. По мнению таких женщин, нет секса – и ладно, никто же не умер! Это огромное, а порой фатальное заблуждение. Не получая желаемого, а ещë хуже, выпрашивая это желаемое, мужчины нередко начинают испытывать жуткий даже не столько физический, сколько моральный дискомфорт, который, как уже было сказано, чаще всего подталкивает их к поиску альтернативы.
«Что со всем этим делать? На первом этапе хотя бы об этом знать. А вообще можно быть просто более чутким к человеку, которого любишь, чтобы ссор, конфликтов, да и просто причин для их возникновения было как можно меньше», - заключила Синютина.
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