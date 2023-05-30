Почему кольца нужно носить на определенных пальцах и как они влияют на судьбу
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Испокон веков кольцо является символом бессмертия, бесконечности, власти и любви. Однако далеко не все любители украшений знают о том, что кольцо, надетое не на тот палец, может навлечь неприятности. Узнали у практикующего литотерапевта, психолога Екатерины Воропаевой, как правильно носить кольца и притягивать в свою жизнь только положительное.
По словам специалиста, каждый палец отвечает за один энергетический канал, и бездумная активация этих каналов может привести к нежелательным последствиям.
Кольца на указательном пальце сейчас весьма модны и в своем наилучшем качестве они усиливают в человеке ум, осознанность, понимание и умение управлять людьми. Но только в том случае, если символы и камни встали верно. А если нет, то человек может завалиться в самодурство, пренебрежение к окружающим и превратиться в форменного зануду, подчеркивает литотерапевт.
Кольца на больших пальцах работают с физикой и дают энергию для большого количества дел, но и могут вызывать в человеке сильную агрессию. Грубость и злоба могут стать спутниками носителя кольца, если оно подобрано не верно.
На средних пальцах активируется карма. И если вы соблюдаете законы, действуете по правилам и носите на этих пальцах кольца, то страшного для вас ничего не будет. А вот если вы любитель посидеть и порассуждать о несправедливости мира, регулярно нарушая законы мироздания, то жди беды. Такое расположение кольца не заставит ждать испытания и тебя выкинет из твоего нечестного иллюзорного мира волшебными пинками.
Екатерина Воропаева
Практикующий литотерапевт, психолог
«Кольца на мизинцах для болтунов» говорят бабушки, и не спроста. Такое расположение колец действительно помогает легко получать и передавать информацию, вести торговые сделки и запускать интересные идеи. Но! Если кольцо подобрано неверно – носитель его будет нести чушь и получать ложные новости, принимая их за чистую монету.
Безымянный палец отвечает за созидание, отношения, и бизнес. Да, да, бизнес и отношения очень похожи в своих энергетических проявлениях, поэтому очень сложно заниматься созданием и того, и другого одновременно. Кольца на этом пальце способны поддержать нас в творчестве, создании отношений, в запуске и развитии бизнеса, но могут и все заблокировать.
«Я нередко встречаю незамужних девушек с сакральным кольцом «спаси и сохрани» на этом пальце. Как правило, отношений у этих девушек нет. Да и быть не может. Так как канал отношений занят божественной энергией и никакой мужчина не станет тягаться энергетически с духовным выбором. Он отойдет как можно дальше и перестанет вас замечать», - поясняет Воропаева.
Она подчеркнула, что место ношения кольца с сакральным символом – левый средний палец.
Одни и те же кольца справа и слева действуют по-разному, уточняет литотерапевт. Все, что вы хотите привнести в свою жизни и хотите получить, располагается на правой руке. Все, с чем вам стоит взаимодействовать и что хочется развить, – на левой.
«Сбросить все настройки, которые мы притянули на себя кольцами, можно сделав курс из 10 сеансов массажа рук с солью. Это и полезно, и хорошо снимает энергетические деформации от неправильного ношения колец», - заключила специалист.
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