Почему кольца нужно носить на определенных пальцах и как они влияют на судьбу

Испокон веков кольцо является символом бессмертия, бесконечности, власти и любви. Однако далеко не все любители украшений знают о том, что кольцо, надетое не на тот палец, может навлечь неприятности. Узнали у практикующего литотерапевта, психолога Екатерины Воропаевой, как правильно носить кольца и притягивать в свою жизнь только положительное.

По словам специалиста, каждый палец отвечает за один энергетический канал, и бездумная активация этих каналов может привести к нежелательным последствиям.

Кольца на указательном пальце сейчас весьма модны и в своем наилучшем качестве они усиливают в человеке ум, осознанность, понимание и умение управлять людьми. Но только в том случае, если символы и камни встали верно. А если нет, то человек может завалиться в самодурство, пренебрежение к окружающим и превратиться в форменного зануду, подчеркивает литотерапевт.