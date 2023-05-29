Литотерапевт Воропаева: какие украшения могут привести к нищете и почему
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Пытаясь привлечь в свою жизнь благосостояние, люди носят с собой камни и украшения, которые должны принести удачу, покупают в дом денежное дерево или бьют на теле татуировки, желая носить под сердцем символ богатства и процветания. Однако на деле оказывается, что далеко не все эти инструменты работают – иногда они приводят к противоположному результату. Узнали у практикующего литотерапевта, психолога Екатерины Воропаевой, какие украшения, символы и камни способны повергнуть в нищету.
По словам специалиста, наиболее мощными воздействием обладают сакральные символы. Например, древнегерманская руна Наутиз (переводится как «нужда»). Её древний смысл был в том, чтобы приструнить непоседу, помочь перетерпеть особое напряжение, дождаться нужного момента. Так, например, руну наносили во время восстановления после болезни или на ногти беременной женщине, чтобы она берегла себя и больше отдыхала, вынашивания ребенка.
В древнегерманском эпосе эта руна описана либо как негативная, либо как временная. Сейчас же она встречается направо и налево в украшениях и даже татуировках! Это опасно: нося её постоянно, вы загоняете себя в состояния терпения и подчинения обстоятельствам, что в итоге приводит к бедности и упадку.
Екатерина Воропаева
Практикующий литотерапевт, психолог
Похожее действие оказывают минералы, при работе с которыми люди не учитывают особенности стихии, отмечает Воропаева.
Однажды к ней обратилась клиентка, чтобы понять, почему она носит денежный камень, а он не работает. Как оказалось, девушка вычитала в Интернете, что хризопраз – про деньги, и стала его носить. Но при этом не учла, что минерал является представителем энергии Венеры (водной стихии), а Венера у этой девушки огненная.
«В итоге при ношении минерала возник энергетический конфликт, и она сама себе перекрыла энергию денег. И это она легко отделалась! Нося по незнанию минерал с конфликтом в стихии можно привести себя к обесточиванию и со временем разрушить всё, что вы создали в жизни. Денег это тоже касается», - подчеркивает литотераевт.
Такой же эффект можно получить, если не знать, как действует энергия именно на вас и работать с ней вразрез. Например, все черные минералы — про реализацию и дисциплину. Находясь в тесной связке с ними, человек должен проявлять собранность и доводить дела до конца. В противном случае камни погрузят в апатию и могут даже привести к депрессии.
Также до бедности часто доводит символика спирали. Спираль, заворачивающаяся против часовой стрелки, снижает любое энергетическое проявление. С ней замирают энергетика и реализация, и, как следствие, уходят деньги. Поэтому выбирая украшения со спиралями, необходимо учитывать, в какую сторону они крутятся.
«В последнее время стали модными символы денег с крыльями — у многих они ассоциируются с легкими деньгами. На деле же, подвеска с символикой «улетающих денег» часто приводит к необдуманным тратам и долгам. Так что, используя в украшении денежные знаки, стоит несколько раз подумать, что на самом деле они принесут, и не навредят ли вашему благосостоянию», - заключила психолог, литотерапевт Екатерина Воропаева.