Литотерапевт Воропаева: какие украшения могут привести к нищете и почему

Похожее действие оказывают минералы, при работе с которыми люди не учитывают особенности стихии, отмечает Воропаева.

Однажды к ней обратилась клиентка, чтобы понять, почему она носит денежный камень, а он не работает. Как оказалось, девушка вычитала в Интернете, что хризопраз – про деньги, и стала его носить. Но при этом не учла, что минерал является представителем энергии Венеры (водной стихии), а Венера у этой девушки огненная.

«В итоге при ношении минерала возник энергетический конфликт, и она сама себе перекрыла энергию денег. И это она легко отделалась! Нося по незнанию минерал с конфликтом в стихии можно привести себя к обесточиванию и со временем разрушить всё, что вы создали в жизни. Денег это тоже касается», - подчеркивает литотераевт.

Такой же эффект можно получить, если не знать, как действует энергия именно на вас и работать с ней вразрез. Например, все черные минералы — про реализацию и дисциплину. Находясь в тесной связке с ними, человек должен проявлять собранность и доводить дела до конца. В противном случае камни погрузят в апатию и могут даже привести к депрессии.

Также до бедности часто доводит символика спирали. Спираль, заворачивающаяся против часовой стрелки, снижает любое энергетическое проявление. С ней замирают энергетика и реализация, и, как следствие, уходят деньги. Поэтому выбирая украшения со спиралями, необходимо учитывать, в какую сторону они крутятся.

«В последнее время стали модными символы денег с крыльями — у многих они ассоциируются с легкими деньгами. На деле же, подвеска с символикой «улетающих денег» часто приводит к необдуманным тратам и долгам. Так что, используя в украшении денежные знаки, стоит несколько раз подумать, что на самом деле они принесут, и не навредят ли вашему благосостоянию», - заключила психолог, литотерапевт Екатерина Воропаева.