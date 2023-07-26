Почему говорят, что любовь живет три года? Мнение психолога Романив

После огромного успеха и популярности романа Фредерика Бегбедера стало модно говорить: «Любовь живет три года». Но и раньше в общественном сознании трехлетний рубеж считался важным и символичным: кто успешно его преодолевал, тот оставался вместе всю жизнь. Так ли это на самом деле, узнали у психолога Ольги Романив.

По словам специалиста, в идее о том, что любовь длится три года, есть доля правды: со временем страстная любовь утихает, чувства кристаллизуются, а иногда и вовсе исчезают – сексуальное влечение ослабевает. На смену страстной, горячей любви приходит – если партнеры подходят друг другу – «теплая» любовь, чувства привязанности, привычки, уважения, доверия, близости.

«Это нормальная и ни в коем случае не негативная эволюция отношений, хотя это звучит совсем не романтично. Привычка является ключом к гармоничным отношениям: привязанность и взаимопонимание обеспечивают безопасность и эмоциональный комфорт, необходимые элементы в любой паре», - поясняет психолог.

Такая демонизированная рутина жизненно необходима для нормального течения отношений в паре, поскольку без нее партнерам не на что было бы опереться, и они жили бы в постоянном стрессе и неуверенности, подчеркивает Ольга Романив.

Необходимо провести важное различие между двумя видами любви: страстной и зрелой. Первая – это та, которую воспевали поэты и художники всего мира: это любовь, вызывающая слепоту. Есть еще зрелая любовь – чувство столь же глубокое, но менее интенсивное, основанное больше на культурном сходстве и взаимодополнении, чем на сексуальном влечении.

К какому из этих двух типов любви больше подходит поговорка «любовь живет три года»?

Очевидно: типу любви, основанному на страсти, сексе, желании, вызывающему чрезмерную идеализацию партнера, поясняет психолог. Этот тип любви рискован! После сумасшедшего начала партнеры могут очнуться от этой «слепоты» и понять, что другой вовсе не идеален, что они вообразили то, чего нет, а когда страсть утихнет, они поймут, что несовместимы ни в какой другой области, кроме секса – ценности, принципы, ожидания на будущее у них разные.

А вот в любви, называемой зрелой, отношения с большей вероятностью достигнут порога, когда партнеры смогут задаться вопросом: «Почему я так долго люблю этого человека?»! Конечно, можно говорить об эволюции – желательной – страстной любви в зрелую! Но реже, потому что определенные типы людей склонны к определенным типам любви и проявлениям любви.