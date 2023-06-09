Чем хорошая любовница отличается от плохой: мужской взгляд

Женщины знают, каким должен быть хороший и плохой любовник. Точнее, у каждой дамы есть свои предпочтения и замечания по этому вопросу. Но иногда представительницы прекрасного пола задумываются, а насколько они хороши в постели. Где та тонкая грань, что отделяет хорошую любовницу от плохой? Психолог Павел Раков назвал пять признаков, на которые стоит обратить пристальное внимание.

1. Тяга к чистоте

По словам специалиста, безусловно, чистое тело сексуально привлекательно. Вряд ли мужчина выберет девушку, у которой имеются проблемы с личной гигиеной. Однако если она сразу после постельных игрищ мчится в душ, у партнера могут возникнуть вопросы.

«Неужели я настолько плох, что она торопится избавиться от моего запаха? Я недостоин даже поцелуя после всего?» - именно так и думает джентльмен, слыша звуки воды в ванной.

Раков рекомендует остаться с избранником на несколько минут: пофлиртовать, похвалить его старания, поцеловать и обнять. Так мужчина почувствует, что он нужен и желанен.

2. Сплошные запреты

Не каждая женщина с восторгом воспримет пожелание партнера заняться сексом втроём или же опробовать кое-что из сферы БДСМ. Какие-то виды любовных утех дамы предпочитают обходить стороной. Понять их можно – иногда тяга к экспериментам оборачивается физической болью или же расставанием.