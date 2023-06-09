Чем хорошая любовница отличается от плохой: мужской взгляд
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Женщины знают, каким должен быть хороший и плохой любовник. Точнее, у каждой дамы есть свои предпочтения и замечания по этому вопросу. Но иногда представительницы прекрасного пола задумываются, а насколько они хороши в постели. Где та тонкая грань, что отделяет хорошую любовницу от плохой? Психолог Павел Раков назвал пять признаков, на которые стоит обратить пристальное внимание.
1. Тяга к чистоте
По словам специалиста, безусловно, чистое тело сексуально привлекательно. Вряд ли мужчина выберет девушку, у которой имеются проблемы с личной гигиеной. Однако если она сразу после постельных игрищ мчится в душ, у партнера могут возникнуть вопросы.
«Неужели я настолько плох, что она торопится избавиться от моего запаха? Я недостоин даже поцелуя после всего?» - именно так и думает джентльмен, слыша звуки воды в ванной.
Раков рекомендует остаться с избранником на несколько минут: пофлиртовать, похвалить его старания, поцеловать и обнять. Так мужчина почувствует, что он нужен и желанен.
2. Сплошные запреты
Не каждая женщина с восторгом воспримет пожелание партнера заняться сексом втроём или же опробовать кое-что из сферы БДСМ. Какие-то виды любовных утех дамы предпочитают обходить стороной. Понять их можно – иногда тяга к экспериментам оборачивается физической болью или же расставанием.
Другой вопрос, что некоторые девушки ставят категорические запреты даже на невинные шалости, например, петтинг. Это нельзя, к ягодицам не прикасаться, игрушки не использовать, оральный секс не предлагать! Тут любой мужчина не выдержит и убежит от недотроги быстрее ветра. Все-таки о сексе и его практиках всегда можно договориться. Очертите себе круг приемлемых занятий и не запрещайте своему партнёру изучать ваше тело.
Павел Раков
Психолог, коуч, создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура»
3. Форма одежды
Давно доказано, что домашняя форма одежды – застиранные треники и футболочка, старый халат и тапочки – не очень-то возбуждают мужчин. Щеголять постоянно в кружевном белье не надо, но быть в меру опрятной – да. Именно это и привлекает джентльменов, которые делят с вами одну жилплощадь, убежден психолог.
4. Отбывание сексуальной повинности
«Супружеский долг» страстным отношениям не способствует. Если вы относитесь к сексу как к трудовой повинности, не удивляйтесь, что вас запишут в плохие любовницы. Всё-таки интим – это про эмоции и их обмен, а не про чистую механику и каторжные работы. Будьте собой, получайте удовольствие от процесса. Но умейте говорить о своих желаниях, а не идти слепо на поводу у партнера.
5. Горячий стыд
Уверенность в себе берёт не только города, но и помогает наслаждаться сексом, добавляет Павел Раков. Если вы стыдитесь своего тела, то удовольствия не получите. А также лишите его и своего партнера.
«Поверьте, лишние 2 килограмма и еле заметные складки на животе никого не интересуют, когда процесс уже стартовал. Мужчина не зацикливается на деталях, он воспринимает женщину целиком, а точнее в движении. И если вы его зацепили при знакомстве, то зачем стесняться в постели?» - заключил он.
Ранее Павел Раков рассказывал о том, как можно возбудить мужчину без прикосновений.