«Почему бы и нет?»: певица Ксения Новикова поделилась отношением к пластическим операциям

44-летняя певица Ксения Новикова рассказала, что сделала бы пластическую операцию при необходимости или по медицинским показаниям. Подробности узнал сайт «Страсти».

«К пластическим операциям отношусь с пониманием. Если я пойму, что мне это необходимо или по каким-то медицинским показаниям это нужно будет сделать, то почему бы и нет? Что касается уколов красоты и уходовых процедур, то я раз в год делаю биоревитализацию и хожу к косметологу на аппаратные процедуры. Не могу сказать, что часто, но забочусь о своей коже», - поделилась певица.

Новикова отметила, что большую роль играют еда, сон, отсутствие алкоголя. «Я, например, уже несколько лет как отказалась от алкоголя. Просто поняла, что мне это совершенно не нужно. Естественно, это отражается на лице. А спорт дает упругость коже», - рассказала певица.

Новикова любит спорт и занимается в зале, ведет здоровый образ жизни, работает с нутрициологом. По его совету принимает необходимые добавки.

«Я научилась слышать себя и свой организм: питаюсь интуитивно, сочетая разные стили питания и приемы, подходящие именно мне. Это так здорово, когда смотришь на себя в зеркало и радуешься своим новым достижениям и тому, что становишься лучше. Во всех сферах жизни я стараюсь становиться лучше и получаю от этого удовольствие», - заключила певица.

Подробнее о ее работе в группе «Блестящие», участии в шоу «Выживалити», воспитании детей, а также уходе за собой читайте в интервью сайту «Страсти».