Почему алкоголизм лечится сложнее наркомании: мнение психиатра-нарколога Мамедова
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Всем нам хорошо известна фраза «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Но можно ли ее применить в отношении алкоголиков и наркоманов? Портал «Страсти» поговорил психиатром-наркологом с 16-летним стажем, врачом высшей категории, основателем частной наркологической клиники Тимуром Мамедовым о том, можно ли вывести человека из зависимости и зависимость из человека без специалиста, кого сложнее исцелять – наркоманов или алкоголиков, и почему говорят, что бывших наркоманов не бывает.
«В случае зависимости, «спасения утопающего – дело рук самого утопающего» – не работает, потому что и психические, и наркологические расстройства сопровождаются таким состоянием, которое называется анозогнозия, то есть отрицание как таковой болезни. Это когда человек не видит, что у него зависимость, или же не видит, что у него какие-то проблемы с психикой», - пояснят специалист.
Кроме того, по его словам, зависимые от алкоголя тяжелее исцеляются, чем зависимые от наркотиков. Во-первых, употребляющие алкоголь на протяжении длительного времени (10-20 лет) люди страдают алкогольной энцефалопатией. «Грубо говоря, тупеют во многих аспектах: усложняются восприятие информации, мыслительные процессы, ухудшается память». Во-вторых, алкоголь считается «культуральным» в России – продается повсеместно, сопровождает празднование различных событий, является неотъемлемым атрибутом торжественного стола. Из-за этого люди, страдающие от алкоголизма, отделяют себя от других зависимых, «не считают наркоманов себе ровней».
Если человек прошёл лечение и вдруг начал пить, это не вызывает столько протеста со стороны окружения, как употребление наркотиков. Условно, можно прийти на работу и сказать: «Мы так круто погуляли в пятницу, напились». В то же время нельзя сказать: «Как мы круто в пятницу накололись!». То есть никто на работе данные приключения не оценит, поэтому люди, страдающие алкогольной зависимостью, они как-то социально не так преследуется, как наркоманы. Из-за этого у них меньше мотивации для того, чтобы избавиться от алкоголизма.
Тимур Мамедов
Психиатр-нарколог с 16-летним стажем, врач высшей категории, основатель частной наркологической клиники
Мамедов подчеркнул: бывших наркоманов и алкоголиков действительно не бывает, так как данные расстройства или же заболевания являются хроническими. По словам нарколога-психиатра, изменения, происходящие с людьми, которые злоупотребляют наркотиками, алкоголем, азартными играми, остаются навсегда, «и задача зависимого человека научиться жить, так скажем, с этим снарядом в голове».
О том, почему люди после продолжительной завязки вновь проваливаются в зависимость, читайте в нашем материале.