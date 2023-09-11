Почему алкоголизм лечится сложнее наркомании: мнение психиатра-нарколога Мамедова

Всем нам хорошо известна фраза «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Но можно ли ее применить в отношении алкоголиков и наркоманов? Портал «Страсти» поговорил психиатром-наркологом с 16-летним стажем, врачом высшей категории, основателем частной наркологической клиники Тимуром Мамедовым о том, можно ли вывести человека из зависимости и зависимость из человека без специалиста, кого сложнее исцелять – наркоманов или алкоголиков, и почему говорят, что бывших наркоманов не бывает.

«В случае зависимости, «спасения утопающего – дело рук самого утопающего» – не работает, потому что и психические, и наркологические расстройства сопровождаются таким состоянием, которое называется анозогнозия, то есть отрицание как таковой болезни. Это когда человек не видит, что у него зависимость, или же не видит, что у него какие-то проблемы с психикой», - пояснят специалист.

Кроме того, по его словам, зависимые от алкоголя тяжелее исцеляются, чем зависимые от наркотиков. Во-первых, употребляющие алкоголь на протяжении длительного времени (10-20 лет) люди страдают алкогольной энцефалопатией. «Грубо говоря, тупеют во многих аспектах: усложняются восприятие информации, мыслительные процессы, ухудшается память». Во-вторых, алкоголь считается «культуральным» в России – продается повсеместно, сопровождает празднование различных событий, является неотъемлемым атрибутом торжественного стола. Из-за этого люди, страдающие от алкоголизма, отделяют себя от других зависимых, «не считают наркоманов себе ровней».