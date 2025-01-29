Побывавший на семи вулканах путешественник рассказал, что нужно брать в горы
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Перед походом в горы нужно тщательно планировать маршрут и быть готовым к разным неожиданностям. Путешественник Борис Пустовойтов, побывавший на вершинах семи высочайших вулканов мира, рассказал сайту «Страсти», как обезопасить себя во время восхождений, и что обязательно взять с собой.
Планирование маршрутов для восхождений — это всегда многослойный процесс, который требует тщательной подготовки и внимания к множеству факторов, говорит путешественник. Также важно понимать, насколько маршрут безопасен в конкретное время года.
Борис Пустовойтов составил чек-лист для путешественников и внес туда необходимые во время восхождения предметы.
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В первую очередь важно иметь стандартное альпинистское снаряжение — правильные ботинки, ледоруб, кошки, страховочную систему, спальник, палатку и так далее.
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Обязательные предметы для восхождения в Антарктиде — термос и запас freeze-dried еды (сублимированной еды).
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Пригодятся в горах солнечные очки с высоким уровнем защиты от ультрафиолета, солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором и бальзам для губ. На больших высотах и в снежных регионах солнечный свет очень агрессивен.
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Для подзарядки гаджетов можно взять с собой пауэрбанк или солнечную панель.
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Самое важное: персональный аптечный набор, в который входит обезболивающие препараты, пластырь для мозолей, противовоспалительные средства.
«В горах нельзя рассчитывать на авось. Поэтому подготовка занимает недели, а иногда и месяцы перед самим восхождением. И еще один важный момент: любой восходитель должен понимать, что природа всегда сильнее нас», — пояснил Борис Пустовойтов.
Полный рассказ путешественника про восхождения на вулканы, горную болезнь и преодоление страхов читайте здесь.