«Побриться налысо можно»: Алсу рассказала, на что готова ради карьеры
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Певица Алсу рассказала, на что готова ради карьеры. По признанию артистки, набрать лишние килограммы она не согласится, а побриться налысо смогла бы.
Алсу посетила светскую премьеру сериала-скандала «Дайте шоу». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Октябрь». Алсу охотно общалась с журналистами.
«В своем возрасте не готова набрать 20 килограммов», - поделилась певица.
На уточняющий вопрос, на что бы она могла решиться, Алсу ответила: «Побриться налысо можно. Зато потом здоровые отрастут».
Ранее сообщалось, что родители артистки присутствовали на ее сольном концерте в Москве. Алсу рассказывала: родители «наплакались». После выступления дочери мать впервые ее не критиковала, как это делает обычно.