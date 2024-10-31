«Побриться налысо можно»: Алсу рассказала, на что готова ради карьеры

Певица Алсу рассказала, на что готова ради карьеры. По признанию артистки, набрать лишние килограммы она не согласится, а побриться налысо смогла бы.

Алсу посетила светскую премьеру сериала-скандала «Дайте шоу». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Октябрь». Алсу охотно общалась с журналистами.

«В своем возрасте не готова набрать 20 килограммов», - поделилась певица.

На уточняющий вопрос, на что бы она могла решиться, Алсу ответила: «Побриться налысо можно. Зато потом здоровые отрастут».