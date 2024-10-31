ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 октября 2024, 19:31
1 мин.

«Побриться налысо можно»: Алсу рассказала, на что готова ради карьеры

41-летняя певица Алсу призналась, что может побриться налысо ради карьеры.
«Побриться налысо можно»: Алсу рассказала, на что готова ради карьеры

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Алсу рассказала, на что готова ради карьеры. По признанию артистки, набрать лишние килограммы она не согласится, а побриться налысо смогла бы.

Алсу посетила светскую премьеру сериала-скандала «Дайте шоу». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Премьера фильма состоялась в кинотеатре «Октябрь». Алсу охотно общалась с журналистами.

«В своем возрасте не готова набрать 20 килограммов», - поделилась певица.

На уточняющий вопрос, на что бы она могла решиться, Алсу ответила: «Побриться налысо можно. Зато потом здоровые отрастут».

Ранее сообщалось, что родители артистки присутствовали на ее сольном концерте в Москве. Алсу рассказывала: родители «наплакались». После выступления дочери мать впервые ее не критиковала, как это делает обычно.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Авторы:Лилия КараеваАнна Чеченкова
Теги:
Алсу
певица
карьера