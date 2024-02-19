Победитель шоу «Песни» TERRY заявил, что его удивил уход Тимати из Black Star

Победитель шоу «Песни» TERRY (Олег Терновой) заявил, что его удивил уход Тимати из Black Star. Артист поделился откровением с изданием «Страсти».

После победы на шоу «Песни» Олег подписал контракт с крупным лейблом, основателем которого являлся Тимати. На протяжении некоторого времени артисты тесно сотрудничали. По словам Тернового, рэпер проявил себя как «большой профессионал, хороший человек, товарищ и наставник». Вот почему у него остались положительные впечатления от общения с Тимати.

«С такими людьми все в легкость. Сейчас общение, к сожалению, не поддерживаем, но, думаю, мы всегда рады видеть друг друга, когда пересекаемся на мероприятиях», — высказался TERRY.

На сегодняшний день ни Олег, ни Тимати больше не причастны к Black Star. В 2020 году рэпер сообщил, что уходит из лейбла, который потерял «камерный шарм». Произошедшее событие стало неожиданностью как для публики, так и для коллег Тимати.

«Уход Тимати из лейбла на тот момент очень удивил, учитывая то, что я, как и многие, не был в курсе ситуации», — резюмировал TERRY.

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