Победитель шоу «Песни» TERRY рассказал о работе с психологом

Победитель шоу «Песни» TERRY (Олег Терновой) рассказал о работе с психологом. Артист поделился откровением в эксклюзивной беседе с изданием «Страсти»

В 2018 году TERRY стал победителем 1 сезона шоу «Песни», и это позволило ему вывести карьеру на новый уровень. Он подписал контракт с Black Star и стал одним из самых востребованных артистов. Однако спустя время TERRY столкнулся с творческим кризисом, из-за которого он приостановил карьеру. В этот непростой период Олегу помогла поддержка не только близких, но и психолога Надежды Уффельман.

«Мне очень помогла психолог Надежда Уффельман. Мы с ней знакомы еще со времен «Песен» на ТНТ. Произошло много осознаний, которые меняют, в том числе, и взгляд на творчество», — высказался артист.

Кроме того, Олег увлекся спортом. Бег, забота близких и консультации с психологом помогли ему пережить творческий спад. Вот почему осенью 2023 года он анонсировал свое возвращение в индустрию.

«Я понял, что очень много людей меня поддерживали и продолжают поддерживать! Из звезд, тех, кто был всегда рядом, могу выделить Диму Красилова и артиста Slame», — сообщил TERRY.

Полное интервью Олега Тернового, в котором он рассказал о творческих планах, читайте здесь.