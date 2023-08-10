Победитель «Адской кухни» Александр Пушков раскрыл правду о шоу и Ивлеве

Шеф-повар Александр Пушков, победивший в одном из сезонов популярного кулинарного шоу телеканала «Пятница!» «Адская кухня», раскрыл правду о проекте, а также его ведущем Константине Ивлеве. По его признанию, вопреки мнению некоторых зрителей, на самом деле в передаче нет никакой наигранности.

Александр заявил, что по телевизору действительно иногда кажется, что в шоу только и делают, что орут и оскорбляют участвующих в нем поваров. Однако это вовсе не так. Он встал на защиту Константина, сообщив, что срывался знаменитый шеф только тогда, когда другого выхода просто не было.

«Там нет наигранности шоу. Возможно, по телевизору выглядит так, что Ивлев ходит и постоянно орет. На самом деле это не так, он повышает голос, когда люди начинают его бесить. Например, он объяснил людям, как делать, но они продолжают делать по-своему, - поделился в беседе с порталом «Страсти» Пушков.

Сам Александр тоже иногда сталкивался лбами с Ивлевым, но он был одним из немногих, кто мог ответить ведущему. Ивлев это чувствовал и уважал, поэтому часто даже прислушивался к мнению менее знаменитого коллеги.

«Даже на дегустациях он прислушивается к моему вкусу, потому что мы с ним похожи. Люди, которые с нами работают, говорят, что мы одинаковые, прямо как братья. В шоу он это почувствовал, увидел во мне, что я никогда не отрекусь от своего мнения, буду его отстаивать. Возможно, эта черта ему понравилась во мне, поэтому критики в мою сторону было немного», - признался шеф-повар.

К слову, именно Константин Ивлев дал Александру прозвище «Рэмбо», которое настолько прочно прицепилось к нему, что до сих пор многие называют его именно так. Сначала Пушкову это не особо нравилось, но сейчас он уже смирился и привык.

«Однажды я шел по городу, рядом на скорости остановился автомобиль, и мужики оттуда вылезают с криками: «О, Рэмбо, давай сфотографируемся!» - рассказал Александр. — Бывает, что прилипают какие-то прозвища, и потом не можешь от них отделаться. Впрочем, я и не пытаюсь. Сейчас в любом проекте меня представляют, как Александра Рэмбо, так что это уже есть, нужно это принять»

Полное интервью портала «Страсти» с Александром Пушковым читайте на сайте.