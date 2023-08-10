«Кухня – это армия»: шеф-повар о конфликтах с гостями, Ивлеве и проблемах ресторанов России

— Сейчас вы трудитесь в ресторане Краснодара, а почему не захотели перебраться в Москву после шоу? Не считаете, что в столице больше перспектив?

— Перспектив в столице больше только потому, что больше денег и объем ресторанного бизнеса. Я поклонник блюда, то есть тот самый южанин, который не променяет качество блюда ни на что. Я обожаю южан, южный менталитет, южную природу - настолько сильно, что даже не возникает желания переехать в Москву. Единственный Север, куда бы я перебрался, который мне близок по духу и по блюдам – это Санкт-Петербург. Я очень часто там бываю, мне там нравится и там я бы жил. Москва - не мой город, не могу этого объяснить.

От того что я не в Москве, меньше съемок у меня не становится. Я приезжаю, снимаю материал и возвращаюсь в Краснодар. Я требую огромные гонорары, поэтому дорогу оплатить нет проблем. Единственное неудобство, что приходится постоянно ездить туда-сюда, но я к этому готов.

— Расскажите о вашей уникальной тактике создания блюд. Какая она?

— Сейчас процесс создания блюд у меня происходит достаточно быстро. У меня есть библиотека вкусов в голове, которые я комбинирую, как пазл. Иногда мне что-то не нравится, и я дорабатываю это до тех пор, пока не посчитаю блюдо идеальным. Иногда наблюдаю за другими поварами в разных проектах. И когда они делают что-то оригинальное, у меня начинает рождаться собственная идея, я понимаю, чего не хватает в блюде. Поэтому для меня важно следить за тем, что происходит вокруг в профессиональном плане.

— Ваша специализация – это итальянская кухня? Почему?

— Я обожаю итальянскую кухню. Она вкусная, сытная, но при этом одну и ту же пасту можно приготовить по-разному. Мне нравится удивлять людей. Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть. И когда они приходят ко мне, я вижу в их глазах восторг и сам кайфую от этого.

— А какая кухня, на ваш взгляд, самая сложная и интересная?

— Нет такой кухни. Невозможно сказать, что какая-то кухня сложная. Все кухни любой страны приготовлены из одних и тех же продуктов, просто по-разному сочетаются.

Есть молекулярная кухня, которую не все понимают. Но она тоже несложная, если ты понимаешь химические соединения и как работает оборудование. Я это изучил, для меня все просто.

Научиться всегда можно всему, без разницы, какой кухне. Сложнее понимать вкус, тонкую грань между «очень вкусно» и «уже переборщил» или «чего-то не хватает».

— Наверное, многих посетителей ресторанов волнует вопрос, и я хочу его вам задать: почему часто блюда такие маленькие, а тарелки большие?

— У нас не маленькие блюда. Но действительно, многие шеф-повара подают или слишком большую посуду или маленькие блюда, считая, что это признак профессионализма.

На самом деле маленькие порции пошли к нам из европейских гастрономических ресторанов. Например, мне нравится в Копенгагене ресторан Алхимик. Его суть в том, что в один заказ включено 26 блюд с оригинальным визуальным сопровождением. Могли бы вы есть 26 блюд, если бы они были огромными? В гастрономических ресторанах по чуть-чуть всего, чтобы человек насладился всем разнообразием вкусов.

У нас в России рестораторы отправили шеф-поваров в такие рестораны, те увидели эти маленькие блюда и решили делать так же, чтобы все думали, что они очень крутые. Это не так, потому что люди должны в первую очередь насладиться блюдам. Я вас удивлю, но у меня в ресторане критика касается больших порций. А я не могу подать мало пасты. Паста – это то, что ты съел и наелся, есть стандарт. Но люди с улыбкой ругаются, что им хочется попробовать еще что-то, но они уже не могут, потому что наелись. А человеку неприятно недоедать, некоторые даже оправдываются, что им захотелось еще что-то попробовать и только поэтому они не доели.

Я мог бы сделать тоже помимо основного меню еще какой-то сет из 15 вкусов, сейчас это часто практикуются. В этом случае маленькие блюда были бы приемлемы. Но если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда.

— Часто ли посетители жалуются на блюда без каких-либо причин? В принципе возникают конфликты с гостями?

— Конфликтов никогда не было. Я очень располагающий человек, хотя моя жена говорит, что я выгляжу угрожающе, особенно, когда хмурю брови. Конечно, разные ситуации возникают, но, когда я выхожу в зал, как бы ни был расстроен гость, мы с улыбкой разговариваем, я слушаю, что ему не понравилось, часто наблюдаю, что я все же прав. Все понимают, что гость – это гость, он может не понимать, что он критикует.

Например, однажды поступила критика от девушки, которая жаловалась, что у нее утка слишком мягкая. Я согласился делать для нее ее пожестче. В другом ресторане гость жаловался, что борщ хороший и горячий, но он остывает, когда он добавляет сметану. Понимаете, какой взрыв в голове у меня был? Это у администраторов гость всегда прав, пусть они улаживают конфликты. У поваров гость не всегда прав.

— У вас на кухне в основном мужской или женский персонал? Согласны ли с мнением, что в ресторанах должны готовить мужчины, а дома – женщины?

— Повторюсь, работа повара очень тяжелая. У меня в команде мало женщин не потому, что я к ним неуважительно отношусь, а потому что не каждая выдержит такие условия. Я считаю, что труд повара прежде всего требует жесткой выдержки, стального характера и сосредоточенности на многих задачах одновременно. Поэтому не каждая женщина, которые по природе эмоциональны, сможет выдержать такой нагрузки.

Но я не соглашусь, что мужчины должны готовить только в ресторанах, а женщины – только дома. Хотя у нас в семье дома обычно готовит Настя, прислушиваясь к моим советам и рекомендациям.