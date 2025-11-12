По закону ребенок не может потерять детство: сможет ли приемная дочь Алены Кравец отсудить у нее 600 млн

Звезда ток-шоу Алена Кравец сдала свою приемную дочь Даниеллу обратно в детский дом. Девушка пришла на телевидение и заявила, что намерена взыскать с бывшего родителя 600 млн рублей за «потерянное детство». Сайт «Страсти» решил узнать, можно ли с такой просьбой пойти в суд, и обратился за комментарием к адвокату Яне Воробьевой.

По словам специалиста в области права, оснований для взыскания нет. Компенсация за моральный вред взыскивается в случае причинения физических или нравственных страданий в результате нарушенного права, заявила адвокат. А приемный родитель может вернуть ребенка в определенных случаях, и это предусмотрено законом.