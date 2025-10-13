«По выходным пылесосит ковер в гостиной»: в чем секрет долговечности второго брака Алексея Глызина

Первый брак Алексея Глызина продержался почти 10 лет, пока в жизни артиста не появилась молодая любовница. Артист развелся, однако через несколько лет был отвергнут ветренной избранницей. Пережив личную драму, он женился во второй раз и счастлив в браке уже 33 года, однако и тут не обошлось без скандалов. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» объяснила природу измен Алексея Глызина и раскрыла секрет долговечности его второго брака с чемпионкой по художественной гимнастике Санией Бабий.

«Любой женщине, связывая жизнь с творческим человеком, да еще и с успешным музыкантом, надо четко понимать, что при такой феноменальной популярности невозможно предполагать, что он будет среднестатистическим добропорядочным семьянином, который работает пять дней в неделю, а по выходным пылесосит ковер в гостиной. Много ли пар в нашем шоу-бизнесе, когда люди всю жизнь прожили вместе? Нет, их очень мало», - отметила сваха.

Анна Осипова пояснила, что нынешний крепкий брак Глызина со своей супругой, Санией — это симбиоз характеров: талантливый музыкант и профессиональная гимнастка в прошлом.

«Сания — «Телец» по гороскопу, а это упорство в достижении максимального результата, воля к победе и любовь к прекрасному. Думаю, что она оценила лучшие качества своего супруга и понимает все особенности его ранимой творческой натуры, поэтому союз их существует и по сей день. Да и Алексей понимает, что страсти утихают, пожары тушатся, искры гаснут, а остается главное: верность, доверие и надежный тыл, где тебя примут и поймут», - заключила сваха.

Ранее Алексей Глызин признался, что в его браке не все было так гладко, как могло бы показаться. По его словам, супруга однажды подала на развод, так как ее якобы утомило творчество знаменитого супруга.

