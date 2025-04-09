«По сей день занимаюсь серьезными нагрузками»: доктор Мясников раскрыл секрет молодости в 71 год

Один из самых известных врачей страны Александр Мясников в 71 год совсем не выглядит на свой возраст. Он покоряет горы, занимается спортом и жмет штангу весом 130 кг от груди. В интервью порталу «Страсти» Александр Леонидович признался, что сохранять бодрость духа ему помогают не только физические нагрузки, но и общение с молодыми людьми.

Мясников поделился, что действительно находится в хорошей спортивной форме и его не пугают сложности. Уже на старости лет он начал активно ходить в горы, и на сегодняшний день побывал на вершинах Тибета, Эльбруса и Килиманджаро. Близкие, по словам доктора, привыкли к таким экстремальным увлечениям и не возражают.

«Вы все-таки не забывайте, что я тренируюсь с молодости. По сей день по два часа в день занимаюсь очень серьезными нагрузками», - рассказал Александр Леонидович.

Но спорт – это еще не все. Сохранять бодрость духа врачу помогает общение с молодым поколением, в том числе с юными девушками. Мясников отметил, что важно делать то, что нравится, от чего горят глаза.

«У меня есть знакомый парень 15-летний, который ходит ко мне тренироваться. И вот он за 15 лет не прочитал ни одной книжки. Вообще ни одной. Мне нравится рассказывать ему про книги. Вот он начал с «Мастера и Маргариты», сейчас читает «Белый отряд», на очереди еще «Квентин Дорвард». Мне приятно ему что-то показывать. А что еще? Следить за политикой? Меня это не радует. Следить за какими-то еще вещами? Меня и это не радует. А вот это радует — общение с молодыми людьми», - поделился врач.

Радуют Мясникова и друзья, однако все они находятся далеко. Доктор рассказал, что с приятелями постоянно рискует жизнью, но без этого их редкие встречи были бы не интересны.

«Мы тонем, падаем, проваливаемся, замерзаем — всегда с приключениями. Бывало, в минус 30 ночуем в сугробах, когда не можем найти избушку. А сейчас я в конце апреля поеду на север на снегоходах, еще зиму ухвачу», - признался Александр Леонидович.

Полное интервью с доктором Александром Мясниковым читайте на сайте «Страсти».