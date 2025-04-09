«Мне 71 год, а я штангу в 130 кг жму»: доктор Мясников о секрете молодости, вредных привычках и «Оземпике»

Александр Мясников – один из самых известных врачей на российском телевидении. Его советам доверяют миллионы россиян. Какие продукты самые полезные, как защититься от инфаркта, как выбрать мясо для шашлыка — на все эти и многие другие вопросы доктор отвечает на протяжении многих лет. Но Александр Леонидович не только раздает рекомендации, но и сам ведет здоровый образ жизни. Недавно он доказал, что в 71 год можно дать фору молодым людям, когда принял участие в спортивном шоу телеканала СТС «Богатырские игры». После съемок проекта портал «Страсти» пообщался с Мясниковым и узнал, какой у него секрет молодости, какие есть вредные привычки и что он думает о популярном среди звезд препарате «Оземпике».

— Александр Леонидович, вы стали самым взрослым участником шоу «Богатырские игры». Как согласились в 71 год на такие серьезные нагрузки? Все-таки спорт бывает непредсказуем.

— Несмотря на то, что вы вежливо сказали «самый взрослый», вы все-таки не забывайте, что я тренируюсь с молодости. По сей день по два часа в день занимаюсь очень серьезными нагрузками. Примерно такими, какие были на шоу. Но моя ошибка в том, что я несерьезно к этому проекту отнесся. На самом деле, на все эти испытания я пришел прямо с самолета. То есть я был пять дней в тайге, на снегоходах, мы там еле пробились. Я сел в самолет, прилетел в 10 утра и уже в 12 был на съемках. Так что на самом деле я был просто никакой. Конечно, всегда можно найти какие-то оправдания. Но я посмотрел испытания, которые были и в других выпусках, и понимаю, что не было ничего такого, в чем я не смог бы принять участие. Единственное, что не пробежал бы в этом колесе, наверное, как ребята бежали. А все остальное в целом реально.

— Расскажите, какой ваш секрет сохранения молодости, бодрости духа в 71 год?

— Платоническое общение с молодыми девушками. На самом деле я серьезно считаю, что физическая нагрузка — это одно, но не менее важно, что у тебя в жизни должны гореть глаза. Неважно почему: ты играешь с собакой, общаешься с девушкой или общаешься с сыном своим. У меня есть знакомый парень 15-летний, который ходит ко мне тренироваться. И вот он за 15 лет не прочитал ни одной книжки. Вообще ни одной. Мне нравится рассказывать ему про книги. Вот он начал с «Мастера и Маргариты», сейчас читает «Белый отряд», на очереди еще «Квентин Дорвард». Мне приятно ему что-то показывать. А что еще? Следить за политикой? Меня это не радует. Следить за какими-то еще вещами? Меня и это не радует. А вот это радует — общение с молодыми людьми. Очень радует общение с животными. Молодые люди, животные и друзья, конечно. Друзья у меня, к сожалению, только в Сибири, в Хакасии. Но мы ходим, рискуем жизнью. Нам без этого неинтересно. Мы тонем, падаем, проваливаемся, замерзаем — всегда с приключениями. Бывало, в минус 30 ночуем в сугробах, когда не можем найти избушку. А сейчас я в конце апреля поеду на север на снегоходах, еще зиму ухвачу.