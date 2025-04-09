«Мне 71 год, а я штангу в 130 кг жму»: доктор Мясников о секрете молодости, вредных привычках и «Оземпике»
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Александр Мясников – один из самых известных врачей на российском телевидении. Его советам доверяют миллионы россиян. Какие продукты самые полезные, как защититься от инфаркта, как выбрать мясо для шашлыка — на все эти и многие другие вопросы доктор отвечает на протяжении многих лет. Но Александр Леонидович не только раздает рекомендации, но и сам ведет здоровый образ жизни. Недавно он доказал, что в 71 год можно дать фору молодым людям, когда принял участие в спортивном шоу телеканала СТС «Богатырские игры». После съемок проекта портал «Страсти» пообщался с Мясниковым и узнал, какой у него секрет молодости, какие есть вредные привычки и что он думает о популярном среди звезд препарате «Оземпике».
— Александр Леонидович, вы стали самым взрослым участником шоу «Богатырские игры». Как согласились в 71 год на такие серьезные нагрузки? Все-таки спорт бывает непредсказуем.
— Несмотря на то, что вы вежливо сказали «самый взрослый», вы все-таки не забывайте, что я тренируюсь с молодости. По сей день по два часа в день занимаюсь очень серьезными нагрузками. Примерно такими, какие были на шоу. Но моя ошибка в том, что я несерьезно к этому проекту отнесся. На самом деле, на все эти испытания я пришел прямо с самолета. То есть я был пять дней в тайге, на снегоходах, мы там еле пробились. Я сел в самолет, прилетел в 10 утра и уже в 12 был на съемках. Так что на самом деле я был просто никакой. Конечно, всегда можно найти какие-то оправдания. Но я посмотрел испытания, которые были и в других выпусках, и понимаю, что не было ничего такого, в чем я не смог бы принять участие. Единственное, что не пробежал бы в этом колесе, наверное, как ребята бежали. А все остальное в целом реально.
— Расскажите, какой ваш секрет сохранения молодости, бодрости духа в 71 год?
— Платоническое общение с молодыми девушками. На самом деле я серьезно считаю, что физическая нагрузка — это одно, но не менее важно, что у тебя в жизни должны гореть глаза. Неважно почему: ты играешь с собакой, общаешься с девушкой или общаешься с сыном своим. У меня есть знакомый парень 15-летний, который ходит ко мне тренироваться. И вот он за 15 лет не прочитал ни одной книжки. Вообще ни одной. Мне нравится рассказывать ему про книги. Вот он начал с «Мастера и Маргариты», сейчас читает «Белый отряд», на очереди еще «Квентин Дорвард». Мне приятно ему что-то показывать. А что еще? Следить за политикой? Меня это не радует. Следить за какими-то еще вещами? Меня и это не радует. А вот это радует — общение с молодыми людьми. Очень радует общение с животными. Молодые люди, животные и друзья, конечно. Друзья у меня, к сожалению, только в Сибири, в Хакасии. Но мы ходим, рискуем жизнью. Нам без этого неинтересно. Мы тонем, падаем, проваливаемся, замерзаем — всегда с приключениями. Бывало, в минус 30 ночуем в сугробах, когда не можем найти избушку. А сейчас я в конце апреля поеду на север на снегоходах, еще зиму ухвачу.
— Как семья относится к таким рискам?
— Они привыкли. Они уже молчат. Я же на старости лет стал ходить в горы: пошел на Тибет, Эльбрус, Килиманджаро. В августе меня друг снова зовет на Эльбрус, но там другое — он предлагает голодное восхождение. То есть от Москвы до Москвы только воду. Но я против голодовки абсолютно. Никогда бы не пошел, но он меня зацепил. Он так поставил вопрос: «Ты на Эльбрус ходил? А голодный?» А я с детства на слабо всегда попадаюсь. Но тут пока думаю. Эльбрус технически-то несложный, но без еды туда идти я бы все равно не решился.
— Вы в плане таких экстремальных вещей человек азартный?
— Конечно. Я на слабо освоил парашют, на слабо научился летать на вертолете: получил лицензию и летаю по сей день. Единственное, что я не делаю на слабо: никогда не летаю в туман и в плохую погоду. Любой хороший пилот летает только в хорошую погоду. Я насмотрелся уже на эти аварии, на эти катастрофы. Последняя была совсем болезненная. Я ездил в Архангельск на рыбалку. Мы должны были с другом лететь на вертолете, в итоге у нас была поломка, и мы не полетели. А наши друзья полетели и разбились. В темноту полетели, вечерело уже. Так что я только в хорошую погоду, в хорошую видимость. Боюсь.
— Вы для многих россиян являетесь гуру здоровья. Интересно, есть ли у вас какие-то вредные привычки?
— Конечно, есть. Просто я их не рассматриваю как вредные. Я сторонник того, что все хорошо в меру. Вот и все. Я могу спокойно съесть гамбургер. А самое главное — обязательно раз в 2-3 недели съедаю лапшу быстрого приготовления. Для меня это самое вкусное. Когда хочу себе доставить радость, беру лапшу «Доширак». Для меня это праздник. Я могу спокойно съесть пельмени, макароны. Но я это ем раз в месяц, когда действительно хочу. Я сторонник того, что ты не должен голодать, но и не должен объедаться. Если слушать свое чувство голода, то, как правило, ешь мало и часто: там морковка, тут яблочко. И на этом фоне можешь позволить себе все что угодно. Мне везет: я не люблю сладкое. Но могу съесть тазик макарон или кастрюльку пельменей. Просто делаю это разово. Это вредная привычка? Не знаю. Или, например, честно скажу, что уже 50 лет выпиваю каждый день малую дозу алкоголя. Я 50 лет это делаю, и посмотрите на меня. А вот вы это не делаете, и посмотрите в зеркало на себя. Может давайте пойдем поборемся на ковер или возьмем штангу? Мне 71 год, а я штангу в 130 килограмм жму 3 раза от груди. А вы сможете так?
— Хотелось бы еще узнать ваше мнение о популярном среди звезд препарате «Оземпике», на котором худеют. Как вы к нему относитесь?
— Что говорить, это действительно пептиды, которые обладают многофакторным действием. Они снижают аппетит, тягу к алкоголю, к сигаретам, улучшают сердечную функцию, почечную функцию. Но проблема в другом. Во-первых, они действуют только тогда, когда вы их принимаете. Как только вы их бросаете, все возвращается обратно. А там либо опять садиться на «Оземпик», либо все-таки соблюдать диету и заниматься спортом. Во-вторых, лично я не верю в волшебную таблетку. Дело в том, что это все равно бизнес. Сейчас вал статей: сердце — «Оземпик», почки — «Оземпик», бросаешь курить — «Оземпик». Но если звезды зажигают, значит это кому-то нужно. Этот препарат уже 20 лет как запротоколирован не только для лечения диабета, но и для снижения веса. Я сам 12 лет назад колол людям «Оземпик». Но тогда все было тихо. А сейчас берут лекарство бог знает какой давности и поднимают вокруг него такой шум. Понятно, что это грамотно рассчитанная компания. Конечно, проще уколоть «Оземпик», чем стараться. Но без стараний ничего не бывает. Это моя позиция.
— Наш портал называется «Страсти», а что ваша страсть?
— Жить. Обожаю жить. Хочу получать все удовольствия от жизни. Я очень жадный до жизни. Ввязываюсь во все вещи, во все тяжкие. Иногда это совпадает с тем, что я должен делать. Но если бы даже я и не должен был, меня все равно тянет в такие места. Иначе как? Сидеть на диване и ничего не делать? Я так не хочу. Я вот почему получаю удовольствие от врачебной деятельности, от телевизионной деятельности — я могу отдавать. На самом деле мне всегда мама говорила, что я эгоист. Да, я эгоист, но мне интересно отдавать. Мне интересно лечить. Мне интересно давать знания. Мне интересно помогать. Это может быть и разновидность эгоизма, конечно. Я как-то даже думал: «Почему я получаю от этого удовольствие? Раз я получаю от этого удовольствие, значит, я делаю это для себя, а не для них?» А потом думаю: ну и какая разница? Я получаю от этого удовольствие. Мне нравится отдавать, помогать. Я кайфую от этого. Может, я сумасшедший, но это так.