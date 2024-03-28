Уход с ТВ и гастроли с Ургантом: куда после начала СВО пропал журналист Владимир Познер
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Телеведущий Владимир Познер неожиданно пропал с экранов в 2022 году. После 22-летней работы на Первом канале журналист объявил об уходе и закрытии своей авторской программы «Познер», а затем перестал появляться в публичном пространстве. Ходили слухи о том, что журналист эмигрировал и обосновался в США, но они не нашли подтверждений. По последним данным, Владимир Владимирович находится в России и готовится к своему юбилею – 1 апреля ему исполнится 90 лет. Как изменилась его жизнь за последнее время и стоит ли ждать его возвращение на телевидение, — узнал портал «Страсти».
Кто такой Владимир Познер и чем он известен
Владимир Познер родился в Париже в семье эмигранта из России и француженки. Все детство он провел в разъездах по разным странам, так как его родители постоянно переезжали. И только после 1952 года Познеры приняли решение остаться в Москве.
В столице России Владимир Владимирович стал активно строить карьеру. Сначала он работал литературным секретарем у поэта Самуила Маршака, затем комментатором главной редакции радиовещания в Агентстве печати «Новости». Но известность к телеведущему пришла в середине 1980-х годов. Тогда он стал ведущим телемостов СССР — США.
За годы на телевидении Познер выпустил с десяток программ, среди них «Мы», «Если…», «Время и мы», «Человек в маске». С нулевых ему доверили авторский проект «Времена». Он выходил до 2008 года. А затем Владимир Владимирович стал вести передачу «Познер», которая была в эфире вплоть до 2022 года.
Также журналист известен тем, что семь раз был лауреатом премии «ТЭФИ», имеет гражданство сразу трех стран – России, Франции и США, и обладает орденом «За заслуги перед Отечеством».
Личная жизнь Владимира Познера
Владимир Познер был женат трижды. Его первой супругой была филолог и переводчик Валентина Чемберджи. За 10 лет брака у них родилась дочь Екатерина. Сейчас она является пианисткой и живет в Германии.
Во второй раз в ЗАГС Владимир Владимирович отправился с Екатериной Орловой. Их отношения продержались довольно долго, ведь они были не просто семьей, но и бизнес-партнерами. Вместе со второй женой телеведущий открыл «Школу Познера». Но спустя 35 лет совместной жизни супруги все-таки приняли решение подать на развод. Общих детей у них не было, только приемный сын Петр.
С третьей женой Познер счастлив и по сей день. Свадьбу он сыграл в 2008 году с телепродюсером Надеждой Соловьевой. Ради журналиста женщина даже оставила своего мужа – композитора Валерия Мягких. И несмотря на то, что разница в возрасте у них 21 год, это им абсолютно не мешает. До 2022 года пара неоднократно выходила в свет и с удовольствием позировала фотографам. Сейчас же Соловьева практически не появляется на публике, как и ее муж.
Отъезд из России и гастроли с Иваном Ургантом: где Владимир Познер пропадал 2 года
В последние годы Владимир Познер старается избегать любых скандалов. Он не привязан к определенному месту жительства, регулярно путешествует и посещает разные страны.
После начала СВО журналист резко пропал из телеэфира, хотя публично никак не комментировал свое отношение к происходящему в мире. И практически одновременно с 89-летним Познером на отечественном телевидении перестал появляться Иван Ургант. После февраля 2022 года его часто видели на вечеринках за границей, в частности в Дубае. О том, чем занимался шоумен все это время, он не распространялся. При этом изданию Life.ru артист заявлял – из России он никогда не уезжал.
Из-за ухода с ТВ коллеги решились на проведение совместных выступлений на заграничных площадках. Так, знаменитости, объединившись в дуэт, осенью минувшего года дали концерты на Кипре и в Дубае. В обоих случаях выступления прошли с полным аншлагом, а шоумены представили зрителям «Путешествия Познера и Урганта» - авторскую программу, состоящую из рассказов об их совместных путешествиях, историй из дружбы и работы на телевидении, а также интерактивного общения с поклонниками.
При этом концерт Познера и Урганта в крупнейшем городе ОАЭ запомнился общественности не только благодаря яркой программе, но и другому немаловажному событию. Так, в ходе выступления телеведущих спросили, любят ли они Россию. Познер ответил утвердительно.
Где Владимир Познер находится сейчас
После исчезновения журналиста с телеэкранов информации о нем в Сети стало крайне мало. В 2023 году Познера неоднократно замечали в Париже, США и Италии. При этом, по слухам, в качестве постоянного места жительства шоумен предпочитает собственную виллу во Франции.
В то же время телеведущий не забывает и про Россию. Например, в июне прошлого года Владимир Владимирович выступил на встрече с архитектором Сергеем Кузнецовым в Москве. Примечательно, что во время этого появления на публике журналист все-таки позволил себе сделать загадочное заявление о России.
«Фраза про стерильность парижской архитектуры меня несколько задела. Но по опыту жизни в этой стране я научился терпеть», — высказался он.
Вернется ли Владимир Познер в эфир Первого канала?
Слухи о возвращении на ТВ журналиста вместе с его авторской передачей ходят последние два года, однако до сих пор этого так и не произошло. Впрочем, мнения касательно возобновления работы Познера на телевидении крайне разнятся: одни мечтают увидеть новые выпуски «Познера», другие – открыто заявляют, что журналисту с тремя паспортами больше не место на Первом канале.
Мнением о пропавшей знаменитости в разговоре с сайтом «Страсти» поделился продюсер и телеведущий Сергей Соседов. Как отметил продюсер, Познер всегда отличался особым подходом к работе, который позволял ему оставаться одним из лучших в профессии.
«Познер всегда выходил в эфир в отличной физической и интеллектуальной форме, он не может позволить себе выглядеть хуже. Это один из лучших журналистов мира. Конечно, если бы он был сейчас в эфире в той же блестящей форме, он имел бы такой же успех. На любом канале», - заявил Соседов.
Помимо этого, телеведущий выступил с предположением о том, чем в настоящий момент занят 89-летний шоумен.
«Возраст говорит сам за ебя. Полагаю, он сейчас уже отдыхает. А может быть, куда-то уехал. Он уже довольно много поработал в своей жизни», — заключил продюсер.