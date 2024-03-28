Телеведущий Владимир Познер неожиданно пропал с экранов в 2022 году. После 22-летней работы на Первом канале журналист объявил об уходе и закрытии своей авторской программы «Познер», а затем перестал появляться в публичном пространстве. Ходили слухи о том, что журналист эмигрировал и обосновался в США, но они не нашли подтверждений. По последним данным, Владимир Владимирович находится в России и готовится к своему юбилею – 1 апреля ему исполнится 90 лет. Как изменилась его жизнь за последнее время и стоит ли ждать его возвращение на телевидение, — узнал портал «Страсти».

Кто такой Владимир Познер и чем он известен

Владимир Познер родился в Париже в семье эмигранта из России и француженки. Все детство он провел в разъездах по разным странам, так как его родители постоянно переезжали. И только после 1952 года Познеры приняли решение остаться в Москве.

В столице России Владимир Владимирович стал активно строить карьеру. Сначала он работал литературным секретарем у поэта Самуила Маршака, затем комментатором главной редакции радиовещания в Агентстве печати «Новости». Но известность к телеведущему пришла в середине 1980-х годов. Тогда он стал ведущим телемостов СССР — США.

За годы на телевидении Познер выпустил с десяток программ, среди них «Мы», «Если…», «Время и мы», «Человек в маске». С нулевых ему доверили авторский проект «Времена». Он выходил до 2008 года. А затем Владимир Владимирович стал вести передачу «Познер», которая была в эфире вплоть до 2022 года.

Также журналист известен тем, что семь раз был лауреатом премии «ТЭФИ», имеет гражданство сразу трех стран – России, Франции и США, и обладает орденом «За заслуги перед Отечеством».