«По минимуму»: куда пропала группа «Чи-Ли» и сколько зарабатывает за концерт

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, куда пропала группа «Чи-Ли», выступает ли она сейчас и за какой гонорар. Поклонникам особенно запомнился низкий голос солистки коллектива Ирины Забияки.

По мнению Сергея, сейчас творчество группы не так широко обсуждается из-за того, что Ирина «ушла в семью».

«Для нее выступления на концертах и корпоративах, скорее всего, стали частью хобби, ради денег. Я уверен, что в Москве ее гонорары могут составлять по минимуму – от 300 – 400 тыс. рублей. До 1 миллиона. За пределами Москвы – плюс минус несколько сотен тысяч больше, возможно, 500 тыс. рублей», – поделился продюсер.

Дворцов считает, что солистка группы приняла решение выступать не так часто, особо не афишируя деятельность, зарабатывая деньги.

«Где-то у каких-то людей на дне рождении, на корпоративах. Но на общих концертах я ее уже давно не видел», – подытожил Сергей.

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