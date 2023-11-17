«Плюет в своих»: сын Бари Алибасова ответил на обвинения в плагиате песни «Фаина»

Сын Бари Алибасова рассказал историю создания песни «Фаина» и ответил Кармунину в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти».

Накануне музыкальный критик Олег Кармунин заявил, что хит группы «На-на» «Фаина» скопирован с песни турецкой певицы Сезен Аксу. Якобы, Бари Алибасов рассчитывал выпустить трек совместно с певицей, но этого не случилось. Он также подверг критике высказывания музыканта о том, что клип на песню «Фаина» обошелся Алибасову в 50 тысяч долларов.

«Правда в том, что клип "Фаина" оказался довольно бюджетным, так как наполовину состоит из кадров фильма "Великое замыкание, или Детонатор" режиссера Александра Клименко», - рассуждал критик.

Впрочем, Бари Алибасов-младший опроверг доводы Кармунина. По словам сына основателя «На-на», вместо того, чтобы гордиться отечественным хитом, музыкальный критик «плюет в своих».

«Турецкая песня подарена Сезен Аксу папой во время их интрижки. Папа напел ей мотив народной песни крымских татар, чей южный диалект схож с турецким языком и она создала эту песню. А когда интрижка быстро закончилась, как обычно бывало у отца, он сделал хит из этих мотивов сам», - объяснил Алибасов-младший.

Он также заявил, что клип на песню «Фаина» был «революцией отечественного шоу-бизнеса» и как раз после съемок музыкального ролика, уже в существующих декорациях сняли фильм.

«Это фильм "Детонатор" снимался в декорациях фильма "Фаина", не считая квартиры Садальского. А Кармунину бы я порекомендовал искать, что западные артисты сперли в нашей эстраде. Это было бы более трендово и полезно», - рассказал он.

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