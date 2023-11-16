«Та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой»: Бари Алибасову сделали операцию на позвоночнике

Продюсер Бари Алибасов перенес операцию на позвоночнике. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Продюсер повредил позвоночник, упав с третьего этажа. Позвонки срослись неправильно, один из них выступал на сантиметр. Из-за этого Алибасов чувствовал боль в спине при ходьбе.

Он пробовал массаж, иглоукалывание и ношение корсета, но ничто не помогало. Врачи два года не могли определить причину боли.

Когда Алибасову сделали МРТ под другим углом, оказалось, что «один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал», рассказал сын.

«Это та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости», - сравнил ситуации Алибасов-младший.

В итоге 76-летнему продюсеру сделали операцию, чтобы избавить от боли. Она проходила под общим наркозом.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно», - сказал сын продюсера и добавил, что для отца она прошла «как комариный укус», сейчас ему легче.

В 2021 году Алибасову тоже делали операцию на позвоночнике. В октябре 2023-го помощница продюсера рассказывала, как проходит реабилитация.