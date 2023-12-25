Пловчиха Зуева рассказала о поступивших предложениях после завершения карьеры

Российская пловчиха, чемпионка России, Европы и мира Анастасия Зуева рассказала о получении нескольких предложений после завершения карьеры. Эксклюзивный комментарий спортсменки приводит сайт «Страсти».

«Сейчас мы рассматриваем несколько предложений. Будем смотреть, как удобно в первую очередь нам, семье. Потому что даже если продолжать какую-то деятельность, нужно чтобы было комфортно всем. Это непростой этап - решить, что делать дальше, потому что привыкли к одному графику и ритму жизни. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся», - рассказала Зуева.

Пловчиха призналась, что решение уйти из профессионального спорта не было для нее тяжелым: после рождения второго ребенка Анастасия уже не принимала особого участия в соревнованиях.

«Я была на чемпионате России, но это было чисто для себя, хотела попробовать, что получится. На тот момент я понимала, что профессионально вернуться на высокую ступеньку уже не получится. И я смирилась. Детям я нужна больше, я нужна мужу, я нужна дома, поэтому спокойно ждала официального объявления. Хотя официально объявить об этом в большей степени было идеей Сергея (мужа Сергея Фесикова – профессиональный пловец, прим. «Страсти»).

Говоря о планах на будущее, Зуева отмечает: самое важное для нее – это семья.

«Хотелось бы найти что-то по душе, но все равно не в ущерб семье и отношениям. Я придерживаюсь этого принципа, и надеюсь, что у нас все получится. Хотелось бы этого», - поделилась Анастасия.

Подробнее о том, как ей удается совмещать спорт и материнство, кто помогает с детьми и не мешает ли профессия отношениям с мужем, читайте в нашем материале.