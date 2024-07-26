«Платят, но не сам КВН»: комик Городницкий раскрыл, как участники Клуба веселых и находчивых зарабатывают

Российский комик Евгений Городницкий — полуфиналист Высшей лиги КВН в составе команды «Сборная МАИ». За время участия в Клубе веселых и находчивых он успел пройти испытание огнем, водой и медными трубами. Последнее из этого списка молодой человек раскрыл в беседе с сайтом «Страсти».

Евгений достаточно давно играет в КВН, поэтому мы поинтересовались, как там обстоят дела с заработком. Оказывается, что для комика, как и его коллег, это достаточно сложный вопрос. Все дело в том, что за участие в игре члены команд не получают никаких денег. Но при этом есть другие виды деятельности, связанные с КВН, которые могут приносить прибыль.

«Сложный вопрос. В КВН не платят за нахождение на сцене. Ну это сам КВН не платит, но есть же различная деятельность, связанная с КВН, за которую платят», — поделился комик.

Полное интервью с комиком и участником Клуба веселых и находчивых вы можете прочитать по этой ссылке.