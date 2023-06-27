Пластический хирург Гогиберидзе: что хотят изменить в себе замужние и одинокие россиянки

Мир пластической хирургии становится все более популярным как среди одиноких, так и среди замужних россиянок. Об их ожиданиях в области пластической хирургии, причинах обращений и запросах поговорили с ведущим пластическим хирургом, основателем клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

Причины обращений одиноких женщин

Одной из основных причин обращения одиноких женщин к пластическим хирургам является желание улучшить свою внешность, чтобы самоутвердиться, утверждает эксперт.

Улучшения могут включать:

• увеличение груди;

• ринопластику;

• контурную пластику лица;

• липосакцию.

«Все это делается с целью усиления уверенности в себе при появлении на публике, в интимных ситуациях. Одинокие женщины часто рассматривают такие процедуры как возможность повысить свою самооценку, без необходимости полагаться на мнение других», - подчеркивает Отари Гогиберидзе.

Пластика помогает одиноким женщинам почувствовать себя более привлекательными, желанными на вероятных свиданиях. Здесь внешность может стать решающим фактором для потенциальных женихов.

Причины запросов от замужних женщин

Замужние женщины обращаются к пластическим хирургам с другими целями. Но все же и они связаны с коррекцией недостатков, улучшением внешности.

Многие замужние женщины интересуются процедурами омоложения:

• введением дермальных наполнителей;

• подтяжками кожи, которые предназначены для уменьшения признаков старения (морщины, дряблость кожи из-за гормональных изменений, связанных с беременностью или менопаузой).

«Такие процедуры восстанавливают утраченную из-за возрастных изменений уверенность в себе. Это особенно важно, если замужние дамы все еще поддерживают романтические отношения с мужьями, - поясняет пластический хирург. – Кроме того, некоторые процедуры, такие как подтяжка влагалища, могут быть востребованы замужними клиентками, которые хотят улучшить сексуальные ощущения».

Влияние пластической хирургии на статус

Пластика включает в себя не только физические, но и психологические изменения. Косметические вмешательства могут оказать огромное влияние на то, как женщины чувствуют себя в обществе. Это:

• раскрепощенность при общении с другими людьми;

• ощущение меньшей тревоги по поводу конкуренции с молодым поколением за рабочие места, повышение по службе, что всегда влияет позитивно.