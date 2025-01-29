Планируйте акклиматизацию: советы опытного путешественника по профилактике горной болезни

Горная или высотная болезнь возникает из-за снижения уровня кислорода в воздухе на высоте. Обычно туристы с ней справляются, но порой она приводит к серьезным последствиям, вплоть до смерти. Опытный путешественник Борис Пустовойтов рассказал сайту «Страсти», как избежать недуга во время восхождения в горы.

Горная болезнь может поразить любого человека, независимо от его физической подготовки, возраста или опыта, говорит собеседник. Иногда те, кто в прекрасной форме, страдают от нее больше, чем новички. Все зависит от индивидуальных особенностей организма и правильной акклиматизации.

«Она возникает из-за снижения уровня кислорода в воздухе на высоте. Первый риск начинается уже на высоте около 2500−3000 метров. Однако наиболее опасные симптомы проявляются на высоте выше 4000 метров, где кислорода в воздухе примерно на 40% меньше, чем на уровне моря», — пояснил путешественник.

Симптомы могут проявляться по-разному, но самые распространенные: головная боль, тошнота и потеря аппетита, головокружение, слабость, одышка даже при минимальной нагрузке, бессонница. Если горная болезнь прогрессирует и ее не лечить, она может привести к более серьезным осложнениям — отеку легких или отеку мозга, которые представляют угрозу для жизни.

Практические советы от путешественника:

Планируйте акклиматизацию. Самый эффективный способ предотвратить горную болезнь — это медленно подниматься на высоту и давать организму время на адаптацию. Правило простое: поднимайся высоко — спи низко. Следите за гидратацией. На высоте организм теряет больше жидкости из-за сухого воздуха и активного дыхания. Обезвоживание усиливает симптомы горной болезни. Совет: пейте больше воды, чем обычно, и избегайте алкоголя и кофеина. Избегайте чрезмерных физических нагрузок в первые дни. На высоте лучше не перенапрягаться, особенно в первые дни. Организм и так работает на пределе, не стоит добавлять ему лишней нагрузки. Слушайте свое тело и не игнорируйте симптомы. Если симптомы горной болезни усиливаются — головная боль становится сильнее, появляется тошнота или спутанность сознания — нужно немедленно остановиться и спуститься ниже. Самое главное правило в горах: всегда можно попытаться снова подняться на вершину, но здоровье важнее любой цели.

Полный рассказ путешественника про восхождения на вулканы, горную болезнь и преодоление страхов читайте здесь.