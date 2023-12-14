Планируем траты к Новому году: как накрыть стол и сэкономить

Новый год – безусловно, время волшебства и исполнения желаний. Однако радостные события сопровождаются не только смехом и улыбками, но и тратами, которые могут серьезно ударить по карману. Инвестиционный аналитик Ирина Коннова рассказала порталу «Страсти», как грамотно распределить средства, чтобы создать атмосферный ужин и уложиться в бюджет.

Совет 1. Спланируйте бюджет

Во-первых, по словам специалиста, необходимо создать отдельный бюджет и определить, сколько денег вы готовы потратить на новогодний стол. Далее важно разбить бюджет на категории, например, напитки, фрукты, овощи, декор. «Не забывайте учитывать количество гостей — от этого зависит количество и объем ингредиентов», - подчеркивает Коннова.

Совет 2. Составьте список покупок

Следующий шаг – планирование списка. На этом этапе необходимо продумать меню и определиться с количеством блюд. Инвестиционный аналитик рекомендует рассмотреть разные варианты рецептов и выбрать те, где используются более доступные ингредиенты.

Совет 3. Покупайте заранее

Не секрет, что многие из нас откладывают покупки подарков и продуктов к новогоднему столу до конца декабря, вплоть до наступления праздников, и доведя себя до крайней точки судорожно носятся от магазина к магазину, стараясь всё успеть и ничего не забыть. В такой суматохе довольно сложно контролировать свои траты.