ЭКСКЛЮЗИВЫ
07:00, 14 декабря 2023
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Планируем траты к Новому году: как накрыть стол и сэкономить

Планируем траты к Новому году: как накрыть стол и сэкономить

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Новый год – безусловно, время волшебства и исполнения желаний. Однако радостные события сопровождаются не только смехом и улыбками, но и тратами, которые могут серьезно ударить по карману. Инвестиционный аналитик Ирина Коннова рассказала порталу «Страсти», как грамотно распределить средства, чтобы создать атмосферный ужин и уложиться в бюджет.

Совет 1. Спланируйте бюджет

Во-первых, по словам специалиста, необходимо создать отдельный бюджет и определить, сколько денег вы готовы потратить на новогодний стол. Далее важно разбить бюджет на категории, например, напитки, фрукты, овощи, декор. «Не забывайте учитывать количество гостей — от этого зависит количество и объем ингредиентов», - подчеркивает Коннова.

Совет 2. Составьте список покупок

Следующий шаг – планирование списка. На этом этапе необходимо продумать меню и определиться с количеством блюд. Инвестиционный аналитик рекомендует рассмотреть разные варианты рецептов и выбрать те, где используются более доступные ингредиенты.

Совет 3. Покупайте заранее

Не секрет, что многие из нас откладывают покупки подарков и продуктов к новогоднему столу до конца декабря, вплоть до наступления праздников, и доведя себя до крайней точки судорожно носятся от магазина к магазину, стараясь всё успеть и ничего не забыть. В такой суматохе довольно сложно контролировать свои траты.

Начните готовиться заблаговременно: в начале декабря закупитесь напитками, украшениями и не скоропортящимися продуктами. Обратите внимание на онлайн-сервисы доставки: интернет-покупки не только удобнее, но зачастую еще и дешевле походов по магазинам. Согласитесь, в конце года лучше отдохнуть от суеты и провести больше времени с близкими.

Ирина Коннова

Инвестиционный аналитик

Совет 4. Пользуйтесь программами лояльности

Обратите внимание на карты лояльности продуктовых магазинов, такие есть, например в Перекрестке и Ленте — пользуйтесь бонусной картой при обычных покупках и зарабатывайте бонусы, которые потом можно потратить, советует эксперт.

Кроме того, инвестиционный аналитик советует изучить программы лояльности вашего банка — там часто встречаются выгодные предложения. Например, в СберСпасибо можно вернуть до 15% бонусами за покупки в сервисах доставки.

Совет 5. Следите за акциями и специальными предложениями

Ищите информацию о скидках и промокодах на сайтах типа «Pepper.ru» или

«Промокоды.ру», где постоянно обновляются данные о купонах и выгодных предложениях.

Совет 6. Разделите расходы

«Если новогодний ужин планируется в большой компании, попросите гостей внести свой вклад и взять на себя часть закупок к столу. Это могут быть напитки или закуски. Так получится не только сэкономить финансы, но и силы, чтобы насладиться праздником без усталости», - заключила специалист.

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