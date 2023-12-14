Планируем траты к Новому году: как накрыть стол и сэкономить
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Новый год – безусловно, время волшебства и исполнения желаний. Однако радостные события сопровождаются не только смехом и улыбками, но и тратами, которые могут серьезно ударить по карману. Инвестиционный аналитик Ирина Коннова рассказала порталу «Страсти», как грамотно распределить средства, чтобы создать атмосферный ужин и уложиться в бюджет.
Совет 1. Спланируйте бюджет
Во-первых, по словам специалиста, необходимо создать отдельный бюджет и определить, сколько денег вы готовы потратить на новогодний стол. Далее важно разбить бюджет на категории, например, напитки, фрукты, овощи, декор. «Не забывайте учитывать количество гостей — от этого зависит количество и объем ингредиентов», - подчеркивает Коннова.
Совет 2. Составьте список покупок
Следующий шаг – планирование списка. На этом этапе необходимо продумать меню и определиться с количеством блюд. Инвестиционный аналитик рекомендует рассмотреть разные варианты рецептов и выбрать те, где используются более доступные ингредиенты.
Совет 3. Покупайте заранее
Не секрет, что многие из нас откладывают покупки подарков и продуктов к новогоднему столу до конца декабря, вплоть до наступления праздников, и доведя себя до крайней точки судорожно носятся от магазина к магазину, стараясь всё успеть и ничего не забыть. В такой суматохе довольно сложно контролировать свои траты.
Начните готовиться заблаговременно: в начале декабря закупитесь напитками, украшениями и не скоропортящимися продуктами. Обратите внимание на онлайн-сервисы доставки: интернет-покупки не только удобнее, но зачастую еще и дешевле походов по магазинам. Согласитесь, в конце года лучше отдохнуть от суеты и провести больше времени с близкими.
Ирина Коннова
Инвестиционный аналитик
Совет 4. Пользуйтесь программами лояльности
Обратите внимание на карты лояльности продуктовых магазинов, такие есть, например в Перекрестке и Ленте — пользуйтесь бонусной картой при обычных покупках и зарабатывайте бонусы, которые потом можно потратить, советует эксперт.
Кроме того, инвестиционный аналитик советует изучить программы лояльности вашего банка — там часто встречаются выгодные предложения. Например, в СберСпасибо можно вернуть до 15% бонусами за покупки в сервисах доставки.
Совет 5. Следите за акциями и специальными предложениями
Ищите информацию о скидках и промокодах на сайтах типа «Pepper.ru» или
«Промокоды.ру», где постоянно обновляются данные о купонах и выгодных предложениях.
Совет 6. Разделите расходы
«Если новогодний ужин планируется в большой компании, попросите гостей внести свой вклад и взять на себя часть закупок к столу. Это могут быть напитки или закуски. Так получится не только сэкономить финансы, но и силы, чтобы насладиться праздником без усталости», - заключила специалист.
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