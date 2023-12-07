Как создать богатый имидж зимой: дизайнер Маер о трендовых оттенках
© Freepik
Зима вступила в свои законные права, а это значит, что пора задуматься о выборе гардероба для холодного сезона. Обращайте внимание не только на трендовые модели, но и на определенные цветовые решения, которые помогут выделиться из толпы и создать богатый и привлекательный имидж. В зимнем сезоне 2023-2024 года в вашем арсенале обязательно должны быть оттенки, о которых порталу «Страсти» рассказал дизайнер Наз Маер.
Кокосовое молоко
Несмотря на непрактичность молочно-белого колера, без него в холодной сезон точно не обойтись. «Кокосовое молоко» ощутимо освежит образ в мрачную и слякотную пору и будет гармонично сочетаться с большинством элементов в гардеробе. Если вы ищите более практичные идеи, достаточно приобрести хотя бы один аксессуар в подобном оттенке, например, сумочку или платок, чтобы быть в тренде.
Хурма
Медово-коралловый оттенок с красивым названием «хурма» является превосходным вариантом для создания запоминающегося и привлекательного лука. Данный цвет смотрится свежо и неизбито и хорошо вписывается в любой образ. Наиболее интересно в оттенке «хурма» смотрится верхняя одежда (пальто, пуховики), которая «согревает» и укутывает теплом одним своим видом.
Гортензия
Указанный цвет представляет собой разновидность классического голубого колера, только в более оригинальном и нежном исполнении. Сочетать «гортензию» нужно с не менее стильными оттенками, например, с «пыльной розой» – для создания классического лука, с желтым – для яркого и броского лука, с черным – для повседневных встреч. В любом из предложенных вариантов этот цвет смотрится очень благородно.
Viva Magenta
Одним из трендовых цветов зимы − 2023-2024 назван волнующий насыщенный оттенок «viva magenta», представляющий собой малиновый с легким голубым тоном. Такой элегантный и женственный колер является самодостаточным и сильным, поэтому сочетать с другими цветами его нужно очень осторожно, чтобы не добиться безвкусного образа. Гармонично «viva magenta» смотрится с алым, терракотовым и малиновым. Для самых экстравагантных луков можно использовать сиреневый, изумрудный или горчичный.
Наз Маер
Дизайнер
Высокая видимость
Под столь загадочным названием скрывается яркий желтый цвет, который согреет зимой не хуже солнца. Учтите, что тренд на неон остался в прошлом, поэтому эффектным решением для создания гармоничного лука будет классический тон без «кислотного» подтекста. Используйте указанный оттенок с «гортензией» или черным цветом, чтобы слегка усмирить его активность и вписать в повседневный образ.
Карнавальное стекло
Ментоловый цвет отличается благородством, элегантностью и излучает свежесть. Зимой 2023-2024 года в вашем распоряжении просто обязан быть подобный оттенок, который рекомендуется носить с другими пастельными тонами: бежевым, персиковым, пудровым. На фоне таких цветов «карнавальное стекло» не потеряется и будет выглядеть максимально эффектно.
Ранее мы рассказывали о том, чем заменить пуховик и не замерзнуть зимой.