Как создать богатый имидж зимой: дизайнер Маер о трендовых оттенках

Зима вступила в свои законные права, а это значит, что пора задуматься о выборе гардероба для холодного сезона. Обращайте внимание не только на трендовые модели, но и на определенные цветовые решения, которые помогут выделиться из толпы и создать богатый и привлекательный имидж. В зимнем сезоне 2023-2024 года в вашем арсенале обязательно должны быть оттенки, о которых порталу «Страсти» рассказал дизайнер Наз Маер.

Кокосовое молоко

Несмотря на непрактичность молочно-белого колера, без него в холодной сезон точно не обойтись. «Кокосовое молоко» ощутимо освежит образ в мрачную и слякотную пору и будет гармонично сочетаться с большинством элементов в гардеробе. Если вы ищите более практичные идеи, достаточно приобрести хотя бы один аксессуар в подобном оттенке, например, сумочку или платок, чтобы быть в тренде.

Хурма

Медово-коралловый оттенок с красивым названием «хурма» является превосходным вариантом для создания запоминающегося и привлекательного лука. Данный цвет смотрится свежо и неизбито и хорошо вписывается в любой образ. Наиболее интересно в оттенке «хурма» смотрится верхняя одежда (пальто, пуховики), которая «согревает» и укутывает теплом одним своим видом.

Гортензия

Указанный цвет представляет собой разновидность классического голубого колера, только в более оригинальном и нежном исполнении. Сочетать «гортензию» нужно с не менее стильными оттенками, например, с «пыльной розой» – для создания классического лука, с желтым – для яркого и броского лука, с черным – для повседневных встреч. В любом из предложенных вариантов этот цвет смотрится очень благородно.