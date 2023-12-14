«Плачут прям с порога»: психолог объяснила, что испытывают женщины перед абортом

Перед процедурой по прерыванию беременности женщина обязательно посещает психолога. Такое правило действует как в платных клиниках, так и в государственных. Перинатальный психолог женской консультации Елена Бахарева рассказала порталу «Страсти», что россиянки находятся в состоянии раздрая перед тем, как решиться на аборт.

«Они растеряны, встревожены и не понимают, что им делать, часто плачут прям с порога, — рассказывает специалист. — Я обычно спрашиваю про жизненную ситуацию женщину, семейные обстоятельства и о причинах, по которым она пришла на аборт. Мы, своего рода, помощники, которые позволяют взглянуть им на ситуацию со всех сторон, рассмотреть все варианты».

Психолог добавила, что на женщину она ни в коем случае не оказывает давление. Окончательное решение о том, делать аборт или нет, принимает пациентка и ее близкие. В большинстве случаев задача перинатального психолога в женской консультации — сохранить беременность. Но если женщина решила не рожать, ее сложно переубедить, говорит специалист.

По словам Елены, некоторые пациентки все же сохраняют ребенка и потом благодарят психолога за то, что все-таки решились родить. Обычно по таким женщинам сразу видно, что они сомневаются и не знают, как им поступить.

Возраст женщин, которые идут на аборт, варьируется от 28 до 40 лет. Первородящих среди нет практически нет, заключила эксперт.

Подробное интервью с перинатальным психологом и истории россиянок, решившихся на аборт, вы можете прочитать по ссылке.