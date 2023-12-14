Рожать или не рожать: личные истории женщин и взгляд врача на тему абортов

Контрацепция дала сбой: Ангелина, 22 года

Сейчас мне 22, аборт сделала, когда мне было 19. Тогда я состояла в замечательных отношениях с моим парнем (сейчас мы женаты уже 1,5 года). Я искала способ контрацепции, и мне очень нравилась идея внутриматочной спирали. Сходила к одной гинекологине, она сказала, что молодым и нерожавшим спираль не ставят. Потом пошла к другой гинекологине, и ей было все равно, она мне поставила спираль, а через два месяца я забеременела.

Я была в шоке, мне было страшно. Заранее понимала, что не хочу детей, я ещё слишком молодая, и была настроена на аборт в случае чего. Об этом мы заранее говорили с моим, на тот момент, парнем. Он за меня переживал, всё время был рядом, поддерживал и помогал. Дальше я ходила по врачам, собирала справки. Некоторые мне предлагали оставить ребёнка, что было ужасно с их стороны. Мне не смогли достать спираль, поэтому, хоть сроки для медикаментозного аборта были подходящие, меня отправили на операцию. Я пошла в государственную клинику, где аборты поставлены на поток, всем на тебя плевать. Например, мне делали укол в ягодицу прямо перед открытой дверью в коридор, по которому мог ходить кто угодно, и причём не сказали, что это за укол, а на мой вопрос ответили: «Мы либо делаем укол, либо тебе аборт не нужен, уходи». Я провела в больнице полдня, операция прошла успешно. Нас в палате было около 15 девушек, все друг друга поддерживали, рассказывали свои истории. Причём у всех был похожий момент -- с несработавшим средством контрацепции, не было таких, кто «случайно залетел». Перед дверью в операционную я очень нервничала, и одна из девушек меня успокаивала и поддерживала. При этом врачи были грубые. Когда я уже лежала на столе, мне не могли попасть в вену для анестезии, я переживала, и спросила, все ли хорошо, а меня попросили «заткнуться и не мешать». Когда я отходила от анестезии, уже в общей палате, я плакала и говорила, что не знаю, почему плачу, девушки снова меня успокаивали.

Для меня аборт не был каким-то табу, я рассказывала о нём знакомым, показывала фото УЗИ с плодом. Не сказали мы только моим родителям и родителям парня, они против абортов. Поддержки моих родных мне тогда не хватало. Я ни разу не пожалела об аборте. У меня были переживания, это было тяжело, я обсуждала их со своей психологиней, но со всем справилась, и теперь это просто одна из историй из моей жизни. Я очень боюсь запрета абортов, мы с мужем очень серьёзно относимся к контрацепции, сейчас я на противозачаточных, и они хорошо работают уже три года. Но я понимаю, что любое средство контрацепции не даёт 100% защиту, и, если вдруг мне снова не повезёт, я хочу иметь возможность сделать аборт — я не готова к детям ни морально, ни материально. Я боюсь беременности и родов. Меня бесит и ужасает, что кто-то может решать, что мне делать с моим телом.