Рожать или не рожать: личные истории женщин и взгляд врача на тему абортов
Россиянки рассказали, почему решились сделать аборт.
© Freepik
Регулярно в России появляются инициативы, направленные на запрет абортов. Проблему демографической ситуации обсуждают власти на всех уровнях. Пока одни говорят, другие — действуют. В ряде регионов страны частным клиникам уже запретили проводить процедуру по прерыванию беременности. В их числе: коммерческие медучреждения Крыма, Курской, Липецкой, Челябинской областей. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Нижегородской области. Между тем, представители всероссийского движения «Отцы России» считают, что, если женщина состоит в браке, оба супруга должны давать согласие на аборт. В противном случае это может вызвать нравственные страдания у мужчин. Звучит и масса предложений по повышению рождаемости, только почему-то никто не спрашивает мнение самих будущих мам. Портал «Страсти» связался с россиянками, которые решились или планировали сделать аборт, и со специалистами в области женского здоровья, чтобы детально разобраться в проблеме.
«Если не аборт, я бы покончила с собой»: Маргарита, 28 лет
Незапланированная беременность случилась в то время, когда я жила с молодым человеком, еще и на фоне расставания. У молодого человека и так есть ребёнок, за которого он не платит алименты. И радости никакой, естественно, не было — только возгласы, что ты виновата. Почувствовала неладное ещё за неделю до задержки. Записалась в платную на аборт — на УЗИ ничего, а ХГЧ показывает беременность, отправили домой донашивать до видимости на УЗИ. Это были самые ужасные две недели. Единственная мысль — главное не опоздать.
Тогда я еще была в ремиссии по депрессии средней тяжести, но до этого три года беспрерывно принимала нейролептики, транквилизаторы и антидепрессанты. Кого можно родить в таком состоянии, без нормального мужчины, квартиры и с ненормированным полуночным графиком по 16 часов? Один гинеколог уговаривал оставить, в другой платной клинике вопросов не задавали — дали таблетки, инструкции и отправили домой. Потом облегчение — я не рожу, не рожу ребёнка, к которому не готова, которого не смогу обеспечить достойным уровнем жизни. После аборта молодой человек сказал мне: «Представляешь, как бы мы были счастливы, если бы ты не сделала аборт». Невозможность никому рассказать о случившемся и получить поддержку вылились снова в психиатров, терапию, увеличение дозы антидепрессантов.
Я не хотела беременеть, да и половой связи, чаще всего, не хотела, я предохранялась — но так вышло, «осечки» бывают везде. Если бы не аборт, я бы могла покончить с собой. И сейчас, когда все говорят о запрете абортов, мне проще зашить себе все, чем вступить в половую связь и забеременеть снова, но родить. Гинекологи почему-то не считают, что приём сильнодействующих психотропных лекарств приведёт как минимум к несчастному нездоровому ребёнку с нестабильной матерью. Мне важно качество, а не количество.
«Никогда бы не подумала, что на такое пойду»: Арина, 35 лет
Я сделала аборт в 32 года, когда была беременна первым ребенком. Честно говоря, никогда бы не подумала, что пойду на такое, потому что всегда мечтала о детях. Мой возлюбленный на тот момент уверял меня, что очень хочет стать отцом. Но я поняла — растить малыша придется мне одной, а у меня не было на тот момент финансовой возможности. Приняла решение сделать медикаментозный аборт на шестой неделе беременности. После процедуры выяснилось, что он меня обманывал еще с самого начала отношений и регулярно изменял. Мне же в глаза врал о том, как мечтает создать с семью. Стало очень обидно и больно. После процедуры уже прошло три года, но я жалею о ней до сих пор. Впала в депрессию, постоянно вспоминаю и жалею. Появились проблемы по-женски. Я бы очень хотела вернуть время и родить этого ребёнка, но уже поздно.
«У эмбриона уже билось сердце»: Людмила, 21 год
Аборт сделала в 2022 году, когда мне было 20 лет. Это моя первая беременность. Отношения с родителями тогда были напряжённые, обстановка в семье всегда нестабильная, чувствовала себя незащищённой. Тем более, я не работала. Намеренно спешила, стремилась создать с кем-то семью. До сих пор поражаюсь своей глупости и задаюсь вопросом, какие эмоции двигали мной в тот момент. Когда узнала, что беременна, была рада. С отцом ребёнка была знакома не долго. Сначала была влюблена в него, ничего странного в нём не замечала, а может даже не хотела замечать. В дальнейшем он расскажет мне, как вывозил в лес людей и занимался распространением наркотиков что и приведёт к решению разорвать отношения и сделать аборт. Успела прервать беременность в самую последнюю неделю перед тем, как это сделать будет уже незаконно. У эмбриона уже билось сердце. Перед операцией плакала всю ночь, было страшно, жалко. Там, конечно, ещё не человек был, но всё равно мой. На данный момент не жалею, только иногда грущу. Раньше смотрела на маленьких детей и умилялась, мне зачем-то хотелось тоже. Сейчас не испытываю ни умиления, ни отвращения, а просто ничего. Больше не хочется переживать опыт беременности, не знаю изменится ли это в течение жизни.
От судьбы не убежишь: Наталья, 50 лет
Моя мама родила меня в 40 лет, и я незапланированный ребенок. Это было в 1973 году, когда на беременных в таком возрасте смотрели, как на психически нездоровых. Ее все отговаривали, начиная от 16-летнего брата, который был на тот момент трудным подростком, заканчивая бабушками и дедушками. Мой отец тогда заболел раком, и было понятно, что маме придется меня растить одной — именно поэтому ее все кругом отговаривали и отправляли на аборт. Поддержала ее только няня, которая уже была, по сути, нашим членом семьи.
Но она решила никого не слушать, и так я появилась на свет. Школьницей я всегда стеснялась, что у всех мамы молодые, а моя — уже пожилая. После она всем с гордостью говорила, что не зря оставила ребенка, девочка растет послушной, учится на одни пятерки — будет кому в старости подать стакан воды. И, действительно, мой брат рано ушел из жизни, а я заботилась о маме до самой ее смерти. Но я не хотела пойти по ее стопам, поэтому думала, что мне нужно забеременеть раньше, но судьба решила иначе.
В 23 года я вышла замуж, а в 24 у меня появилась на свет дочь. Второго ребенка я не планировала, потому что тогда мой муж был тяжелобольным, но жизнь часто неподвластна нашим планам. В 38 лет я пошла к гадалке, и она мне сказала: «У тебя будет еще один ребенок, примерно через год-полтора». Удивительно, но спустя год я и вправду забеременела. Супруг тогда был практически при смерти — у него прогрессировал ревматоидный артрит. Конечно, многие говорили мне делать аборт, учитывая ситуацию в семье. Денег толком не было, много уходило на лекарства для мужа, который уже толком не мог работать. Но сильно поддержала 16-летняя дочь, она хотела братика или сестренку.
Я решилась на роды, и 10 лет назад у меня появилась на свет дочь Лера. Мы ее растили практически в нищете — когда ей исполнилось два года, мой муж умер. Осталась я одна с дочкой-студенткой и малышкой. Интересно, что я родила в таком же возрасте, как и моя мама — в 24 первого ребенка, а в 40 — второго. Видимо это судьба. Но сейчас все хорошо, старшая дочь сильно помогает, нянчится с сестрой. Путь был трудный, но мы его прошли ради того, чтобы дать новую жизнь. Потом я встретила мужчину, который принял Леру как свою дочь. Жалею ли я, что оставила ребенка? Нет, конечно, как о таком можно жалеть?
Контрацепция дала сбой: Ангелина, 22 года
Сейчас мне 22, аборт сделала, когда мне было 19. Тогда я состояла в замечательных отношениях с моим парнем (сейчас мы женаты уже 1,5 года). Я искала способ контрацепции, и мне очень нравилась идея внутриматочной спирали. Сходила к одной гинекологине, она сказала, что молодым и нерожавшим спираль не ставят. Потом пошла к другой гинекологине, и ей было все равно, она мне поставила спираль, а через два месяца я забеременела.
Я была в шоке, мне было страшно. Заранее понимала, что не хочу детей, я ещё слишком молодая, и была настроена на аборт в случае чего. Об этом мы заранее говорили с моим, на тот момент, парнем. Он за меня переживал, всё время был рядом, поддерживал и помогал. Дальше я ходила по врачам, собирала справки. Некоторые мне предлагали оставить ребёнка, что было ужасно с их стороны. Мне не смогли достать спираль, поэтому, хоть сроки для медикаментозного аборта были подходящие, меня отправили на операцию. Я пошла в государственную клинику, где аборты поставлены на поток, всем на тебя плевать. Например, мне делали укол в ягодицу прямо перед открытой дверью в коридор, по которому мог ходить кто угодно, и причём не сказали, что это за укол, а на мой вопрос ответили: «Мы либо делаем укол, либо тебе аборт не нужен, уходи». Я провела в больнице полдня, операция прошла успешно. Нас в палате было около 15 девушек, все друг друга поддерживали, рассказывали свои истории. Причём у всех был похожий момент -- с несработавшим средством контрацепции, не было таких, кто «случайно залетел». Перед дверью в операционную я очень нервничала, и одна из девушек меня успокаивала и поддерживала. При этом врачи были грубые. Когда я уже лежала на столе, мне не могли попасть в вену для анестезии, я переживала, и спросила, все ли хорошо, а меня попросили «заткнуться и не мешать». Когда я отходила от анестезии, уже в общей палате, я плакала и говорила, что не знаю, почему плачу, девушки снова меня успокаивали.
Для меня аборт не был каким-то табу, я рассказывала о нём знакомым, показывала фото УЗИ с плодом. Не сказали мы только моим родителям и родителям парня, они против абортов. Поддержки моих родных мне тогда не хватало. Я ни разу не пожалела об аборте. У меня были переживания, это было тяжело, я обсуждала их со своей психологиней, но со всем справилась, и теперь это просто одна из историй из моей жизни. Я очень боюсь запрета абортов, мы с мужем очень серьёзно относимся к контрацепции, сейчас я на противозачаточных, и они хорошо работают уже три года. Но я понимаю, что любое средство контрацепции не даёт 100% защиту, и, если вдруг мне снова не повезёт, я хочу иметь возможность сделать аборт — я не готова к детям ни морально, ни материально. Я боюсь беременности и родов. Меня бесит и ужасает, что кто-то может решать, что мне делать с моим телом.
«Без каких-либо сожалений»: Анастасия, 52 года
Я многодетная мама троих детей, по профессии риэлтор. На аборт решилась, когда у меня было двое ребятишек. Тогда я сделала приоритет в сторону карьеры, и декрет в тот момент мне бы серьезно помешал добиться успехов на работе, поскольку я и так в нем уже была дважды. Для себя сделала выбор без каких-либо сожалений.
Когда мне было 39 лет, я снова узнала, что беременна. Конечно, я долго думала, рожать или нет, ведь я уже не молоденькая девочка — возраст приличный. Но в тот момент я уже достигла многого на работе и могла позволить себе уйти в декрет, поэтому мы с мужем приняли решение оставить ребенка. Считаю, что у каждой женщины обязательно должен быть выбор, и это ее личное дело — делать аборт или нет.
«В омут с головой»: Евгения, 27 лет
Я училась на пятом курсе медуниверситета и встретила тогда свою первую любовь. Все по классике — ушла в чувства и эмоции, как в омут с головой. Полностью доверилась своему молодому человеку. Думала, что прерванный половой акт защитит меня от нежелательной беременности, но этого не случилось. Я обратилась в частную клинику, где мне сделали медикаментозный аборт с ревизией полости матки. О случившемся не жалею, я не подумала вовремя о последствиях и средствах контрацепции — аборт в итоге все равно сказывается на здоровье. Сейчас я активно строю карьеру, создать свою семью я тоже хочу, но только, когда встречу надежного, любящего мужчину.
Публичная порка: Ольга, 63 года
Я родилась в семье моряка дальнего плавания. Жили мы в пригороде большого города в трехкомнатной квартире, заполненной достижениями заграничного народного хозяйства. Мы со старшим братом были всегда одеты во все импортное с головы до ног и очень гордились этим. Мама, строгая женщина, считала брак с отцом очень удачным. Ведь выйти замуж за моряка было мечтой многих девушек. После очередного его приезда она становилась раздражительной, и ее тошнило по утрам. Потом у нас в квартире появлялась бабушка и жила с нами три дня, потому что мама куда-то уходила. Как-то я подслушала, что она жалуется: «Вместо того, чтобы следить за детьми, она снова идет на аборт!». Потом я напрямую спросила, что это — мама объяснила словами, доступными для ребенка. О причинах ее поступка сказать точно не могу, но она уже состоялась как мать, и снова рожать ей не хотелось. Она готовила меня к тому, что мне тоже, скорее всего, не избежать этой процедуры. Так и получилось.
Первые два аборта я сделала во время учебы в институте — «по залету». Потом вышла замуж, родила и снова проходила процедуры по прерыванию беременности. То меня подвел календарный способ (цикл был нестабильный, повышенная фертильность), порвался советский презерватив, вылетела спираль, просто бросила предохранятся. Затем я снова стала мамой, а там лихие 90-е, перешла на вакуум, утром пришла — к обеду свободна. Как отразилось на здоровье? Пока никак, как и у моих подруг.
В СССР все было по-другому, к абортам относились иначе. Не было какой-либо религиозной пропаганды. Была советская мораль и прессинг, но не такой публичный! Не приветствовался аборт первой беременности особенно врачами. Когда я пошла впервые на эту процедуру. «Чистили» без всякого наркоза по-живому и с присказками от врачихи и медсестры в стиле: «Как парню давать, так ноги раздвигала, терпи или будешь рожать». Обломала себе весь маникюр хватаясь за край кресла, прикусила губу, стараясь не кричать. Как я поняла, это была публичная порка, чтоб не повадно было.
«Дойдем до Африки»: мнение гинеколога о запрете абортов
Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, руководитель «Клиники репродуктивного здоровья» в Барнауле Лариса Кобозева считает, что запрет на аборты как общий, так и в частных клиниках никак не поднимет рождаемость стране. Эксперт уверена: он приведет только к материнской смертности.
«Женщины начинают пользоваться услугами нелицензированных «псевдодокторов», — говорит эксперт. — Может даже не докторов, а вообще каких-то потусторонних сил. Многие страны вводят ограничения, и мы знаем к чему это приводят. Запретят в России — будут ездить в тот же Казахстан или в другие страны, где разрешены процедуры по прерыванию беременности. Представители духовенства еще приводят в пример Африку — там как раз запрещены аборты. Но давайте во всем тогда будем жить как в Африке».
Лариса Кобозева
Врач акушер-гинеколог
Гинеколог отметила, что сейчас существует два метода прерывания беременности: хирургический и медикаментозный. В основном медики в последние 15 лет применяют второй — он более безопасен для женщины и разрешен до девяти недель беременности. По словам Кобозевой, на хирургический аборт идут единицы.
«Мы всегда разговариваем с женщинами, что каждый аборт может быть последним, неважно медикаментозный он или хирургический. Процедура оказывает влияние на организм, но медикаментозный метод или «бархатный» наиболее щадящий. Ну и самое главное — после процедуры женщина должна себя беречь: избегать половых контактов, физических нагрузок, стрессов. Тогда восстановление будет быстрым и безболезненным».
Лариса Кобозева
Врач акушер-гинеколог
По мнению гинеколога, запрет абортов в частных клиниках нецелесообразен. Поскольку тогда вся нагрузка ляжет на государственную систему здравоохранения, которая может с ней не справиться. В поликлиниках и так не хватает врачей, и образуются огромные очереди.
Обычно на аборт, говорит эксперт, идут женщины в возрасте 35-40 лет, которые уже выполнили свою репродуктивную функцию и стали мамами. В основном они решаются на процедуру из-за материальных причин и по желанию мужа. Первородящие крайне редко обращаются в клинику за услугой аборта.
«Уровень ответственности людей значительно вырос. Видимо влияют и средства контрацепции», — говорит гинеколог. — Абортов стало значительно меньше, как и самих беременностей — это доказывает многолетняя статистика. Иногда я общаюсь с пожилыми женщинами, воспитанными в СССР — для них аборт был методом регулирования менструального цикла. Тогда делали и по 10, и по 20 процедур по прерыванию беременности. Сейчас время изменилось, люди предохраняются. Наше духовенство все затрагивает вопрос души. Но, может, мы будем лечить духовно наших людей, а не какими-то законодательными «препонами?»».
Лариса Кобозева
Врач акушер-гинеколог
Эксперт считает: повысить рождаемость поможет только улучшение материальных и социальных условий жизни россиян. Поскольку именно из-за этих причин женщины чаще всего идут на процедуру по прерыванию беременности.
«Каждая женщина имеет право выбора»
Перед процедурой по прерыванию беременности женщина обязательно посещает психолога. Такое правило действует как в платных клиниках, так и в государственных. Перинатальный психолог женской консультации Елена Бахарева рассказала, что, чаще всего, россиянки находятся в состоянии раздрая перед тем, как решиться на аборт.
«Они растеряны, встревожены и не понимают, что им делать, часто плачут прям с порога, — рассказывает специалист. — Я обычно спрашиваю про жизненную ситуацию женщину, семейные обстоятельства и о причинах, по которым она пришла на аборт. Мы, своего рода, помощники, которые позволяют взглянуть им на ситуацию со всех сторон, рассмотреть все варианты. Ни в коем случае мы не отговариваем от аборта, решение принимает сама женщина и члены ее семьи. Но все-таки мы объясняем ей про последствия процедуры, говорим про ценность человеческой жизни. Стараемся сохранить беременность, но, чаще всего, если пациентка уже приняла твердое решение, ее не переубедить».
Елена Бахарева
Психолог
По словам Елены, некоторые пациентки все же сохраняют ребенка и потом благодарят психолога за то, что все-таки решились родить. Обычно по таким женщинам сразу видно, что они сомневаются и не знают, как им поступить.
Психолог также подтвердила слова и предыдущего спикера о возрасте женщин, которые идут на аборт. Чаще всего, это пациентки в возрасте от 28 до 40 лет. Первородящих среди нет практически нет.
«За весь год у нас была всего лишь одна женщина, у которой первая беременность, и она решила ее прервать. В итоге пациентка все-таки передумала и не жалеет об этом. Молоденьких девочек практически нет, самый минимальный возраст — 18 лет. Статистика по абортам падает каждый год, и это хорошо, на процедуру идут все реже.
Я однозначно против запрета на аборты, иначе мы вернемся в те времена, когда их делали подпольно. Нельзя всех нести под одну гребенку. Бывают разные причины, почему женщина идет на такую процедуру. Например, у одной пациентки немного «съехала» спираль, и она забеременела. Мне кажется, важно, конечно, регулировать количество абортов у одной женщины, и я бы еще уменьшила срок проведения процедуры до восьми недель, пока у эмбриона еще нет чувствительности. Но в целом нужно уделять как можно больше внимания профилактике — сейчас существует масса средств контрацепции. Именно о них нужно рассказывать юношам и девушкам как можно подробнее».
Елена Бахарева
Психолог