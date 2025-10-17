«Письма в “Жди меня” оставались без ответа»: певица Лидия Лему рассказала, как узнала о смерти отца

Певица из Екатеринбурга с эфиопскими корнями Лидия Лему всю жизнь хотела найти своего отца, о котором мало что знала в детстве. Расспросы мамы особо не приносили результатов, но юной девушке очень хотелось знать свои корни. В более сознательном возрасте, когда у молодой артистки уже появилась собственная инди-рок-группа Lemu, она предприняла первые серьезные попытки отыскать родителя. Все, что она к тому моменту знала о нем — папа когда-то учился в Санкт-Петербурге, но вернулся в Африку.

«Мама не знала даже его национальность. Были долгие и сложные поиски. Письма в “Жди меня” оставались без ответа. Первая поездка в Санкт-Петербург в его академию не увенчалась успехом. А вот во вторую поездку мне помогла случайная встреча», — рассказала певица.

Однако в ходе долгих поисков, выяснилось, что отец скончался еще в 1999-м году. По словам Лидии, она почувствовала «опустошение», когда узнала об этом.

«Это не было похоже на смерть реального человека. Скорее, умерла мечта», — поделилась исполнительница.

