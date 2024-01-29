Писательница Ольга де Бенуа составила топ-5 стран для вдохновения

Писательница Ольга де Бенуа поделилась своим списком любимых стран для вдохновения. По ее словам, в этих уголках мира авторы могут наполниться новыми идеями. Топ-5 она составила эксклюзивно для портала «Страсти».

Ольга на протяжении уже 15-ти лет живет за границей и много путешествует. За эти годы она смогла посетить огромное количество государств, и каждое ей чем-то запомнилось. Сейчас де Бенуа на постоянной основе живет во Франции, где познакомилась со своим мужем-аристократом. И именно эту страну она считает одной из самых вдохновляющих.

Кроме того, Ольга отметила и другие направления. «Шотландия - моя любовь. Франция, конечно же. Во Франции мне легко писать и жить. Мне кажется, эта страна создана для творческих людей. Израиль. Марокко - потрясающая страна. Индия», - поделилась писательница.

Также Ольга призналась, что в принципе любая поездка способна принести удовольствие и «расширить создание». Тут каждый сам выбирает, какая страна ему ближе.

«Интересно, что мне очень нравится путешествовать, но не нравится собирать чемоданы. Поэтому я все время что-то забываю и покупаю кучу новой одежды на месте, в другой стране. Это даже стало традицией - привозить из других стран не сувениры, а новые впечатления и платья», - рассказала де Бенуа.

Полное интервью с Ольгой де Бенуа о творчестве, эмиграции и современной русской литературе читайте на сайте «Страсти».