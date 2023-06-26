Пилот в России рассказал, что перед рейсом запрещено мало спать и ссориться с женой

Существует перечень того, что нельзя делать пилотам перед рейсом. О нем порталу «Страсти» на условиях анонимности сообщил действующий пилот российской авиакомпании.

«Нельзя пить, мало спать, попадать в полицию и ссориться с женой», - сообщил собеседник.

Он подтвердил, что пилотам рекомендуют употреблять разную пищу с целью избежать отравления.

«Мало того, мы даже не едим то, что подают пассажирам, вне зависимости от класса», - признался источник.

На вопрос о том, каким должно быть здоровье, пилот заявил: «Не космическое, а нормальное. Без явных отклонений, особенно ментальных. Ты можешь быть здоров, как марафонец, но если у тебя проблема над плечами, то это может быть опасно для всех, кто с тобой сталкивается по работе: от заправщиков до пассажиров».

Собеседник рассказал, что перед каждым полетом предусмотрена проверка у врача. Медики проводят опрос, измеряют давление, выслушивают жалобы и оценивают общее состояние.

«Акцент на всё, врач должен видеть, что пилот не только физически готов, но и морально», - добавил летчик.

Он рассказал, что не сталкивался с отказом в полете. Тем не менее у авиакомпаний всегда есть резервы на замену.

Если здоровье пилотов находится под контролем специалистов, то состояние пассажиров никто не проверяет. Действующий пилот признался, что в его практике был случай, когда на высоте человеку стало плохо.

«Если ситуация критическая, то можно запросить и вынужденную посадку, в моей практике такое было один раз. У пассажира случился инсульт», - поделился он.

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