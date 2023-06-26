Пилот в России объяснил, почему пристегиваться в самолете жизненно необходимо

Российский пилот на условиях анонимности рассказал порталу «Страсти», почему пассажирам следует пристегиваться в обязательном порядке. По его словам, в полетах случается турбулентность ясного неба и предсказать такую ситуацию экипаж не может.

«Самое неприятное, что случалось и случается – турбулентность ясного неба. Обычно для возникновения есть предпосылки, типа облачности, но у ТЯН (турбулентность ясного неба, прим. «Страсти») их нет. Опа и ямка! Поэтому пристёгиваться в полёте не просто обязательно, а жизненно необходимо. Мы не можем предсказать подобные случаи, а улететь головой в багажную полку очень больно», - сказал собеседник, добавив, что пассажиры винят во всем экипаж, но и для пилотов это оказывается «полнейшей неожиданностью».

Также собеседник рассказал, что любому непонятному для пассажира звуку в самолете есть вполне внятное объяснение.

«Вы, наверняка, слышали странное жужжание где-то внизу? Так вот не бойтесь, это насосы гидросистемы». – сообщил источник.

Он рассказал, что спустя годы полетов уже не испытывает волнения перед рейсом – просто делает то, что знает, умеет и любит.

На вопрос, за что отвечает пилот, специалист рассказал: «Если коротко, то за всё. За предполётный осмотр ВС (воздушного судна, прим. «Страсти»), за записи в логбук (книга неисправностей), за обязательные процедуры в течение всех этапов полета, за радиообмен. А главное, за что отвечает экипаж, - это безопасность полета! У нас нет и не может быть другой цели. Про распределение задач могу сказать, что второй пилот тоже может сажать самолет и взлетать», - поделился собеседник.

Каждый рейс начинается с таких обязательных процедур, как медкомиссия и предполетный брифинг.

«Мы изучаем маршрут, определяем запасные аэродромы, обсуждаем погоду на маршруте, но не в том смысле, что обсуждают ее люди в офисе. Команды, особенно это касается кабинного экипажа, разные, но не настолько, чтобы я кого-то не видел за последний год. А доверительные отношения, особенно когда летишь с новым для себя человеком, строить нужно обязательно. От этого зависит безопасность и жизнь: и твоя и пассажиров. КВС – мудрый батя, а не трудовик, орущий на тех, кто плохо вытачивает балясины», - отметил пилот.

Подробнее о его работе читайте в нашем материале.