«Пик популярности прошел»: продюсер Дворцов рассказал, вернется ли Цекало на ТВ

Продюсер Дворцов заявил, что Цекало не вернется в Россию в ближайшее время. Об этом стало известно «Страстям».

Александр Цекало уже долгое время не появляется в медиапространстве. Продюсер несколько лет назад окончательно переехал в США вместе с молодой возлюбленной. Сейчас, по словам продюсера Сергея Дворцова, Цекало активно занимается бизнесом в Америке.

«Цекало сейчас полностью ушел от публичности, потому что у него в США недвижимость, он является там бизнесменом. Он зарабатывает достаточно неплохие деньги для Америки. Все, что касается телевидения, я не уверен, что ему это надо. Его пик популярности прошёл. Он выжал из себя все что мог как артист, ведущий и шоумен», — объяснил он.

Дворцов подчеркнул, что Цекало вряд ли вскоре вернется в Россию.

«Я не уверен, что он вернётся. И если он вернётся, то лет через пять, а может быть и больше. И то, только ради своих родственников и друзей», — заявил он.

Полный материал о жизни Александра Цекало после отъезда из России читайте по ссылке.