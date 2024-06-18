«Пиар-ход»: продюсер отреагировал на приостановку концертов Филиппа Киркорова

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал новость о том, что певец Филипп Киркоров впервые отказался от концертов на черноморском побережье в курортный сезон. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Здесь три варианта отказа от гастрольного тура по российским курортам. Первое — у него контракт, скорее всего, с данным проектом, в котором он будет принимать участие в ближайшее время. Хорошие деньги, скорее всего, там несколько миллионов рублей. 100% ему предложили больше, чем за один концерт, который он, собственно, отрабатывает. Второе — возможно, что он как-то себя немножко некорректно повел в отношении, собственно, или организаторов, или еще чего-то. Ну и, соответственно, решил немножко в этом году не выступать на территории курортов. Третий вариант, который не исключаю — некий такой пиар-ход чтобы вновь поднять свою значимость по гонорарам, по каким-то закрытым корпоративам, на которые его частенько зовут», — высказался шоумен.

Ранее продюсер Леонид Дзюник рассказал, почему на самом деле развелись Алла Пугачева и Филипп Киркоров.