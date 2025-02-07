Певица Юлия Савичева заявила, что составляла райдер с учетом своего здоровья

Юлия Савичева заявила, что составляла райдер с учетом своего здоровья. Певица рассказала о требованиях к организаторам концертов сайту «Страсти».

Многие артисты не скрывают, что проверяют организаторов на внимательность, добавляя в свой райдер особое пожелание. Так, Лолита Милявская просит еду, рекомендованную Пенсионным фондом России. Савичева, в свою очередь, заявила, что в ее райдере есть определенные требования по оборудованию и питанию. Как выяснилось, артистке нельзя кофе, поэтому она просит его заменить.

«В моём райдере нет ничего сверхъестественного, есть несколько моментов, связанных с моим здоровьем. Допустим, мне нельзя обычный кофе – прошу кофе без кофеина. Или зелёный чай, а не чёрный. Еда – я слежу за правильным питанием, прошу, чтобы это тоже было в рамках ЗОЖ. По технике и оборудованию на сцене – всё как обычно, без излишеств, но в то же время есть определенные требования», — высказалась певица.

Также Юлия рассказала о творческих планах. По словам Савичевой, она не относится к тем артистам, которые хотят уйти со сцены на пике. Исполнительница хита «Высоко» не может без музыки, поэтому не планирует рано завершать карьеру.

«Я не могу без сцены, я точно буду находиться здесь всегда. Да, сложно объединить сцену и личную жизнь, но я не могу ни без одного, ни без другого – понимаете? Важно находить баланс, если этого хочешь, он обязательно случится», — пояснила Савичева.

Полное интервью Юлии об участии в шоу «Один в один» телеканала «Россия» и закулисье шоу-бизнеса читайте здесь.