Певица Юлия Савичева заявила, что приняла свое тело после борьбы с анорексией

Юлия Савичева заявила, что приняла свое тело после борьбы с анорексией. Певица рассказала о сложном жизненном этапе сайту «Страсти».

В подростковом возрасте Юлия пережила анорексию. Певице удалось не только восстановиться, но и принять и полюбить свое тело. Теперь Савичева не сидит на жестких диетах, но следит за питанием и занимается бальными танцами. Это помогает ей поддерживать стройность фигуры.

«Да, я приняла своё тело. Сейчас не пытаюсь сидеть на каких-то жестоких диетах, хотя слежу за питанием. Понимаю, что всё должно быть эстетично, потому что я артист. Я часто в кадре, а телевидение прибавляет ещё 8-10 кг, поэтому так или иначе стараюсь следить за этим, но не усердствовать. Слава Богу, что я пережила эту сложную ситуацию в подростковом возрасте. Мне повезло, что рядом со мной супруг, который любит меня и принимает такой, какая я есть», — высказалась певица.

Полное интервью Юлии Савичевой, в котором она ответила на обвинения в пластике и рассказала об отношениях с мужем и участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия», читайте здесь.