Певица Юлия Савичева объяснила, почему не жалеет об уходе от Максима Фадеева

Юлия Савичева заявила, что не жалеет об уходе от Максима Фадеева. Певица вспомнила о сотрудничестве с продюсером в беседе с сайтом «Страсти».

Юлия Савичева считается одной из лучших воспитанниц Фадеева. Несмотря на то, что Юлия знала продюсера с детства, она прекратила с ним сотрудничество. Артистке пришлось начинать все с нуля и без стартового капитала. Пережив все трудности, Савичева с уверенностью заявляет, что не жалеет об уходе. Она получила опыт, который сделал ее сильнее.

«Я никогда не жалела о своих принятых решениях, всегда очень хорошо думаю перед тем, как что-то сделать. А, если что-то происходит в жизни спонтанно, часто прислушиваюсь к знакам судьбы, я верю в это, понимаю, что тебе обязательно дадут понять, правильно ли ты делаешь. Никогда ни о чём не нужно жалеть – это всё опыт, твоё становление и наращивание брони. Без этого ты просто не сможешь идти дальше, особенно в шоу-бизнесе», — высказалась знаменитость.

Савичева считает себя неконфликтным человеком и верит в бумеранг. При этом Юлия не скрывает, что, порой, и сама бывает жестокой, когда речь заходит о работе.

«Судьба всё расставит по своим местам, всем даст по заслугам. Я верю в бумеранг. Тут важно делать своё дело и плыть по тому течению, которое ты выбрал. Что касается меня, как человека, который управляет коллективом, выбирает стратегию и тактику – конечно, я бываю жесткой, даже жестокой, с трехэтажным матом – всё не так просто и весело, как вам кажется», — резюмировала артистка.

Полное интервью Юлии об участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия», закулисье шоу-бизнеса и лучшем дуэте читайте здесь.