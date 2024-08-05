Певица Валя Карнавал снялась в сериале

Певица Валя Карнавал рассказала, что снялась в комедийном сериале со знаменитыми актерами. Об этом стало известно сайту «Страсти».

Артистка не раскрыла всех подробностей участия в съемках. Она сообщила: «Сериал снят в жанре комедия, и, помимо меня, в нем снимались талантливые и полюбившиеся многим актеры, поэтому это будет очень крутой проект, который выйдет уже совсем скоро».

Говоря о музыкальных планах, Валя рассказала, что «не собирается останавливаться на достигнутом».

«Впереди нас вместе с вами ждет очень много новых музыкальных открытий и хитов», - поделилась исполнительница.

Карнавал говорит, что не считает, сколько песен выпустила на сегодняшний день.

«Я не веду учет музыкальных композиций, для меня больше важен отклик аудитории на мое творчество. У артиста может быть много песен, но все они не будут откликаться слушателям, а может быть всего одна, но зато какая сильная!» - размышляет Карнавал.

Подробнее о ее съемках в клипе «Вдох-выдох», судействе в «Битве поколений» читайте в нашем интервью.